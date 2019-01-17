Microsoft и Kroger представили облачную платформу для магазинов будущего

Microsoft и американский ритейлер Kroger объявили о запуске новой облачной платформы для создания цифровых магазинов будущего. В основу разработки легли продукты Kroger Technology на базе облака Microsoft Azure. Пилотное тестирование уже проводится в двух магазинах сети, в дальнейшем компании планируют предлагать ее другим ритейлерам по модели ритейл-как-сервис (RaaS).

Интеллектуальная система обеспечит широкий спектр возможностей для покупателей и персонала розничных магазинов. Она поможет выполнять ключевые показатели эффективности (KPI) и планы продаж, повышать производительность сотрудников и качество обслуживания клиентов, оптими-зировать складские запасы и обеспечивать персонализированный покупательский опыт.

Облачная платформа будет включать в себя: систему цифровых ценников Edge Shelf, которые по-мимо цен также отображают дополнительную информацию, такую как акции, состав, диетические свойства продуктов и т.д.; приложение Scan, Bag, Go для поиска и оплаты товаров в магазине с помощью смартфона; систему Virtual Store Manager, которая, к примеру, может подсказать про-давцам, если на входе закончились тележки; систему сенсоров, которая, в частности, может опо-вестить о повышении температуры в холодильниках; а также возможность подключения к корпо-ративным системам, таким как кассовые терминалы, управление запасами, маркировкой товаров и продажами.

Информация на цифровых ценниках Edge Shelf обновляется автоматически благодаря датчикам интернета вещей и технологиям искусственного интеллекта, работающего в облаке Microsoft Azure. Благодаря интеграции с приложением Scan, Bag, Go, покупатель может внести список покупок в приложение и видеть на ценниках с нужными продуктами отметку в виде выбранного им персонального значка (например, банана или тыквы). Также эта система значительно оптими-зирует время сотрудников, которые собирают интернет-заказы. Кроме того, видеоаналитика по-могает им вовремя пополнять товары на полках.