«Барс груп» выпустила новый релиз платформы «Своды»

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, обновила решение для сбора отчетности «Своды» до версии 3.0. В результате обновлений платформа перешла на СУБД PostgreSQL, обеспечила учет индивидуальных бизнес-процессов клиента при настройке форм отчетов, а также ускорила сбор отчетов в организациях с разветвленной структурой.

Среди главных доработок новой версии – реализация всех сценариев перехода «Своды» на СУБД PostgreSQL. В предыдущих версиях платформа функционировала на Oracle. Подобная доработка позволит «Барс груп» гибко подойти к требованию заказчика в части реализации в платформе различных видов СУБД, что особенно важно для корпоративного сектора.

В «Сводах 3.0» доступна возможность настройки статусной модели, которая позволяет изменять модель сдачи отечности – в предыдущей же версии был реализован только один сценарий сбора данных. Теперь в системе можно создать тот процесс формирования, заполнения и согласования отчетности, который выстроен в бизнес – процессе конкретного заказчика. Кроме того, есть возможность гибко настраивать шаблоны отчетов в случае изменений как в законодательстве, так и во внутренних регламентах.

В числе обновлений – настройка нового формата сводной формы, которая позволяет быстрее и удобнее собирать отчеты с организации с разветвленной организационной структурой. Также расширен функционала WEB – версии, переработана система ограничений и реализован вход через SSL, который представляет собой криптографический протокол, обеспечивающий защищенный вход в систему.

«Своды» – информационно-аналитическая система для сбора отчетности, разработанная компанией в 2007 г., которая обеспечивает централизованный сбор, консолидацию и анализ произвольной отчетности. На сегодняшний день реализовано более 200 проектов в 47 субъектах страны. За все время работы в «Сводах» реализовано более 1 тыс. отчетных форм различных заказчиков. По подсчетам компании, в системе работает более 100 тыс. пользователей. Платформа является самым тиражируемым решением «Барс груп».