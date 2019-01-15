 

Tesli внедряет bpm’online с помощью «Норбит»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
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«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») начала проект по интеграции CRM-системы на базе платформы «Террасофт» bpm’online в компании Tesli. Основным видом деятельности компании Tesli является продажа, автоматизация и производство электрооборудования. В рамках проекта планируется создать единую платформу для управления бизнес-процессами по продажам, реализации комплексных проектов и управлению взаимоотношениями с клиентами.

В планах Tesli оптимизировать работу сотрудников в головном офисе и региональных представительствах. По итогам проекта CRM-система должна объединить более 600 сотрудников из шести регионов России.

Реализация проекта по внедрению bpm’online будет проходить в четыре этапа: обследование и дизайн, настройка прототипа, обучение сотрудников и опытная эксплуатация.

Перед «Норбит» стоит задача создать единые стандартизированные процессы для реализации продаж и различных проектов. Платформа bpm’online поможет объединить клиентские контакты в единую базу, оперативно управлять продажами и планировать их объемы. В системе также будут функционировать инструменты для формирования аналитики и контроля результатов бизнес-процессов.

CRM предусматривает поддержку всех фронт-офисных услуг за счет интеграции с учетными системами. Такой подход значительно сократит сроки обработки звонков и заявок от клиентов, а также повысит качество сервисного обслуживания.

Новая система будет интегрирована с рабочей почтой сотрудников, «1С: Документооборот», IP-телефонией и интернет-магазином Tesli.

Сергей Комаров, директор ИТ-департамента компании Tesli, сказал: «Перед нами стояла задача выбрать комплексную систему автоматизации бизнес-процессов коммерческого блока. В результате исследования из восьми интеграторов с пятью CRM-платформами мы выбрали "Норбит" с bpm’online. Решающими факторами при выборе системы стали: высокая надежность, гибкость в реализации новых задач с минимальными доработками коробочной версии и стоимость лицензий. В свою очередь компания "Норбит" зарекомендовала себя как опытный интегратор по реализации масштабных CRM-проектов, в том числе на базе bpm’online».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», отметил: «Надеемся, что внедрение bpm’online принесет нашему заказчику реальную пользу и выгоду. Мы рассчитываем, что после завершения проекта сотрудники Tesli повысят качество взаимодействия с клиентами за счет снижения операционных издержек, а руководство компании будет получать более точные сведения о продажах. Таким образом, внедрение bpm’online повлияет на увеличение потока клиентов и, как следствие, на усиление позиций компании Tesli на отраслевом рынке».

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