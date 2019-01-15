Microsoft и партнеры представили новые устройства на Windows 10, интернет вещей для ритейла и подключенные автомобили

Microsoft совместно с партнерами представила новые интеллектуальные ПК на Windows 10 для творчества, работы и игр, а также решения в области интернета вещей для розничной торговли и модули Azure Sphere для безопасности подключенных устройств.

Microsoft считает персональный компьютер лучшим интеллектуальным устройством, которое вывело творческий подход и продуктивность на новый уровень, помогая людям добиваться большего. Премиальные ноутбуки с элегантным дизайном и продолжительным временем автономной работы HP Spectre Folio и LG Gram 17”, трансформер 2-в-1 Lenovo Yoga C630 WOS (Windows on Snapdragon), игровой ультрабук Acer Swift 7.

Компания также отмечает рост числа недорогих ноутбуков, которые безопасны, просты в использовании и отлично подходят для работы или игр: демократичные и мощные Asus Vivobook 14/15 X412/512, Dell Inspiron 5482 2-in-1, Samsung Notebook Flash.

Новые Lenovo Yoga C630 WOS (Windows on Snapdragon) и HP Spectre X360 13″ постоянно находятся в режиме онлайн, а также оснащены аккумуляторами для непрерывной работы без подзарядки в течение всего дня. Microsoft и ее партнеры Intel и Qualcomm активно инвестируют в технологии быстрого, доступного и повсеместного подключение к сетям сотовой связи LTE, а теперь и 5G, чтобы пользователи всегда были на связи, повышая свою продуктивность.

Глобальные тенденции в розничной торговле указывают на стремительные развития технологий интернета вещей: 70% ритейлеров планируют инвестиции в интернет вещей не позднее 2021 г.

Мобильное приложение SKIP. С его помощью покупатель может войти в магазин, отсканировать любые товары, забрать их и сразу выйти из магазина без необходимости ждать в очереди на оплату. Платежи будут автоматически проводиться в учетной записи покупателя в SKIP.

Решение Mobiliya для отслеживания и мониторинга объектов, которое использует экономичные IoT-датчики с локаторами RFID и Bluetooth. Mobiliya поможет повысить операционную эффективность и прозрачность, а также упростить управление цепочками поставок.

Genetec Retail Sense Video Analytics — аналитическое решение на базе облачной платформы Microsoft Azure позволит ритейлерам использовать уже имеющиеся у них камеры наблюдения для отслеживания количества клиентов, времени ожидания, «тепловых карт», занятости сотрудников и т.д. Используя эти данные, можно оптимизировать торговое оборудование, корректировать штатные расписания и многое другое.

Партнеры корпорации в сфере автомобилестроения ZF, LG Electronics (LGE) и BMW Group анонсировали на новые решения на основе платформы Azure и искусственного интеллекта Microsoft.

Компания Hampton Products International, создатель семейства подключенных устройств ARRAY By Hampton, выбрала облачную платформу Microsoft Azure IoT для будущих разработок в области интернета вещей. Avnet, AI-Link и Seeed позволяют клиентам создавать безопасные подключенные устройства с микроконтроллерным блоком, предоставляя стартовый набор и модули Azure Sphere.