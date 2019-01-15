«Эттон Груп» смоделировала обращение твердых коммунальных отходов Краснодарского края

«Эттон Груп» завершила большой этап работ по корректировке и переводу в электронный вид территориальной схемы обращения с отходами Краснодарского края. Полученная в результате этих работ территориальная схема составлена с применением инновационных подходов, учитывает лучший региональный опыт и соответствует Постановлению Правительства РФ от 22 сентября 2018 г. N 1130.

Электронная территориальная схема является итоговой по инвентаризации мусорных полигонов на территории Краснодарского края. Система позволила выявить нерациональность существующих миграций потоков отходов и возможные экологические угрозы, связанные с несанкционированным сбросом мусора.

Информационная система позволила смоделировать отраслевую ситуацию и дать рекомендации по рациональному сбору твердых коммунальных отходов, организации нескольких крупных межмуниципальных полигонов и логистике эксплуатации укрупненных хранилищ.

Выводы, полученные с помощью информационной системы закреплены на проведенных компанией публичных обсуждениях в регионе. В публичных слушаниях кроме органов исполнительной власти приняли участие операторы полигонов твердых отходов Краснодарского края, члены краевого отделения Всероссийского общества охраны природы (КО ВООП), Краснодарского регионального отделения Русского географического общества и Экологической вахты по Северному Кавказу.

Система разработана по заказу Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края для исполнения отдельных положений Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-фз «Об отходах производства и потребления».