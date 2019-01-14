Загорский трубный завод завершил базовый этап цифровизации предприятия

Загорский трубный завод объявил о завершении первого этапа программы цифровизации предприятия. В рамках этапа создана cистема передачи, хранения и анализа данных СПХАД (единая сервисная шина) для интеграции данных, поступающих из систем с разной классификацией с возможностью их дальнейшего использования встроенной в СПХАД системой отчетности или внешними системами визуализации.

В качестве программного решения, использованного для создания сервисной шины, была использована интеграционная платформа SIS. Во внедрении приняли участие специалисты проектной команды Загорского трубного завода, а также компании KPBS.

Ключевая цель проекта – преобразование ИТ-ландшафта Загорского трубного завода в сервисно-ориентированную архитектуру, в которой межсистемная интеграция будет осуществляться по единым стандартам, но с учетом технологических особенностей каждой из интегрируемых систем (SAP, MES, SCADA, 1С и т.д.). Функцию гарантированной передачи данных между различными системами берет на себя платформа SIS. Также в рамках проекта была построена дифференцированная система мониторинга, отражающая плановые и фактические показатели производства за смену в режиме реального времени с возможностью их дальнейшей интерпретации.

Директор по информационным технологиям Загорского трубного завода Евгений Зайцев отметил: «Сегодня производственные показатели, собираемые при помощи интеграционной шины, позволяют нам отслеживать весь цикл производства трубы в онлайн режиме. Это и нарастающий итог за смену, и сбор и хранение информации по этапам производства из АСУТП и MES по часам, и отображение в дэшбордах соответствия производства на каждом участке запланированной производительности. По сути, проект развязал нам руки по формированию дальнейшего ландшафта ИТ-систем предприятия и сделал возможным тотальную цифровизацию уже в ближайшей перспективе».

Генеральный директор «КПБС» Роман Кафаджий сказал: «Идея ЗТЗ собрать воедино данные самых различных систем для решения задач управления предприятием сразу вызвала у нас большой интерес. Мы благодарны ЗТЗ за возможность исполнить столь интересный и важный проект, и рады, что платформа SIS выполнила поставленные задачи и утверждена для выполнения новых задач по интеграции с другими системам».

Сегодня ключевой задачей ИТ-блока предприятия в рамках гармонизации производственных данных является интеграция систем SAP ERP и MES 1С, которая выполняется также при помощи единой сервисной шины.