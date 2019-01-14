«Сибур» и iCore внедрили систему телеприсутствия в Томске

iCore объявила о том, что на Томском производстве «Сибура» введена в эксплуатацию инновационная система телеприсутствия. Над проектом работала команда, состоящая из сотрудников «Сибура» и компании iCore.

Система телеприсутствия TelePresence состоит из нескольких элементов: 3 экранов, полностью занимающих собой одну из стен переговорной комнаты, кластера из камер, расположенных по центру, для создания более реалистичной картинки и качественной аудио-системы.

Современное аудио и видео- оборудование и качественные LED-панели с поддержкой формата 4К создают «эффект присутствия». Предельно четкая передача звука, гораздо более реалистичная и объемная, чем в системах с пространственным стереофоническим звучанием достигается за счет технологии Polycom 3D Voice. Широкая диагональ экранов в 84 дюйма дает возможность подключить к участию в совещании до 9 человек в каждой из комнат, при этом изображение каждого из них будет выводиться на экран в натуральную величину.

Дизайн помещения выполнен в единой концепции систем телеприсутствия «Сибура», что позволяет создать единую коммуникационную среду с эффектом личного присутствия, даже если сотрудники находятся в разных офисах холдинга.

«Система телеприсутствия в компании позволяет ускорить рабочие процессы как в сфере производственных, так и управленческих решений. Для нас это не имиджевый проект, доступный лишь ТОП-менеджерам, а возможность сделать общение между сотрудниками на разных площадках продуктивнее. За счет использования цифровых технологий, система также помогает сократить временные и финансовые затраты на командирование сотрудников, в случае необходимости личного присутствия на площадках «Сибур»а для проведения важных переговоров. Сейчас в Холдинге запущено пять систем, в будущем году планируется внедрить ещё две». — отметил Андрей Бурлуцкий, генеральный директор «Сибур ИТ».

Команда специалистов iCore помогла запустить комплексный проект по внедрению системы телеприсутствия: осуществила поставку оборудования, выполнила сопутствующие общестроительные и ремонтные работы в помещении, произвела монтаж и подключение системы к линиям связи, подготовила рабочую и исполнительную документацию, а также провела обучение сотрудников ИТ-блока. Проект был выполнен в кротчайшие сроки, от старта до финиша прошло всего 6 недель.

«Мы рады, что успешно реализовали системно-значимый проект для такого прогрессивного заказчика, как «Сибур». Это тот случай, когда уровень технологического прогресса едва успевает за потребностями динамичного бизнеса. Приятно осознавать, что наша вера и инвестиции в новые технологии оказались востребованы и мы надеемся, что этот проект положит начало долгому и плодотворному сотрудничеству с «Сибур»» — сказал Руслан Демидов, генеральный директор iCore.