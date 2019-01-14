Navicon объединил RPA, системы распознавания и чат-ботов в одном стеке продуктов

Navicon, российский системный интегратор и разработчик, выпустил на рынок новый стек продуктов, объединивший в себе передовые практики автоматизации бизнеса от крупнейших глобальных и российских вендоров. Комплексное ИТ-решение DBA (Digital Business Automation), состоящее из нескольких интеллектуальных продуктов, позволит клиентам интегратора сделать процесс цифровой трансформации бизнеса прозрачным и управляемым.

Стек продуктов Navicon DBA (Digital Business Automation), который системный интегратор Navicon начинает внедрять для своих российских и международных клиентов, объединил в себе несколько продуктов глобальных и отечественных разработчиков, с которыми работает компания. Между ИТ-инструментами разных классов, которые входят в стек, налажена интеграция, поэтому заказчикам не потребуется дорабатывать решения для настройки их оптимального взаимодействия. Благодаря этому на развертывание у клиентов Navicon набора интеллектуальных систем, которые могут комплексно автоматизировать управление данными в компании, потребуется меньше затрат, чем при установке каждого ИТ-решения отдельно.

Главная задача стека Navicon DBA – полная автоматизация всех рутинных операций, связанных со вводом, распознаванием и обработкой данных. Поэтому одним из основных его компонентов стали инструменты OCR – оптического распознавания символов. Многие бизнесы сталкиваются с тем, что большинство документов, от внутренних заявок сотрудников до чеков и бланков, все еще хранятся в бумажном виде. Часть из них сканируется, однако это не решает проблему – эффективно работать с данными из сканов можно только вручную, ведь при поиске в них какой-то конкретной информации любое ПО сможет просматривать только слова, содержащиеся в именах файлов и метаданных. Продукты класса OCR захватывают и преобразуют содержимое страниц или фотографий документов в цифровой текстовый формат – это позволяет автоматически искать и анализировать информацию в документах любого типа.

Кроме того, интеграция OCR со справочными данными компании позволяет выполнять кросс-проверки поступающей информации еще на этапе ее обработки, то есть до загрузки в систему. В результате бизнес может значительно улучшить качество входящих данных и повысить производительность: автоматизированная обработка данных может ускорять рабочий процесс до 40 раз, в сравнении с ручным вводом информации.

Потенциал OCR максимально раскрывается во взаимодействии с другими продуктами: например, он может быть интегрирован в мобильные приложения для оперативной обработки информации из документов. В стеке Navicon DBA OCR интегрированы с чат-ботами и инструментами RPA. Взаимодействие с чат-ботами позволяет организовывать быстрый удаленный доступ ко всей информации компании – необходимые сведения можно получить при помощи мобильного телефона.

В свою очередь, RPA предназначен для повышения скорости работы с данными. Инструменты RPA могут использоваться для считывания, классификации и хранения данных после распознавания OCR в структурированных СХД. Программные роботы также помогают избежать ошибок, которые, по данным крупного RPA-поставщика Kofax, в 88% случаев возникают из-за человеческого фактора.

«Ранее передовые технологии часто внедрялись "ради галочки", и в результате инновации не оправдывали себя и не приносили ожидаемых результатов. Мы не просто сделали комплексный стек продуктов, но и предоставляем комплексный анализ бизнес-процессов с использованием технологий process mining, чтобы оценить, как внедрение инноваций повлияет на бизнес, еще до реализации проекта. Так мы помогаем клиентам следовать концепции "осознанных инноваций"», – отметил Евгений Голубицкий, руководитель департамента инноваций ИТ-компании Navicon.