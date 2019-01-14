МГТС запускает новую облачную виртуальную АТС

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в группу МТС, запускает новую облачную виртуальную АТС для корпоративных клиентов, что позволит компаниям и госучреждениям эффективнее решать свои задачи, сократив расходы на связь до 40% по сравнению с традиционной офисной телефонией.

Новая виртуальная АТС от МГТС (ВАТС) представляет собой облачную телефонную станцию, которая объединяет распределенные офисы компании в единую корпоративную сеть с внутренними короткими номерами и благодаря простому интерфейсу позволяет быстро настраивать только необходимый набор функций и гибко адаптировать его под меняющиеся задачи клиентов. Новая платформа интегрирована с самыми распространенными на рынке CRM-системами и предусматривает дальнейшую интеграцию с внутренними CRM-системами клиентов.

В базовый набор услуг виртуальной АТС входят многоканальная городская телефонная связь, короткие номера внутри сети, бесплатные звонки между сотрудниками, личный кабинет с возможностью хранения истории и записи звонков до 12 месяцев и их прослушивания, IVR и другие.

Дополнительно пользователи виртуальной АТС могут настроить различные виды переадресации, сценарии перераспределения звонков, удержание вызова, функции автосекретаря, конференц-связь, расширенную аналитическую отчетность по индивидуальным параметрам, подключить удаленные подразделения контактных центров, направить SMS-визитку своей компании и заказать обратный звонок. В решении также реализована функция call-tracking.

«Мы меняем подход к разработке продуктов для корпоративного рынка, и этот запуск для нас стал пилотом: виртуальная АТС запускалась через тестовый период, которым могли воспользоваться клиенты МГТС корпоративного сегмента. Решение о запуске сервиса в коммерческую эксплуатацию было принято по итогам тестов и положительной обратной связи от пользователей о функционале продукта. Удовлетворенность наших клиентов взаимодействием с продуктом – основной приоритет продуктовой стратегии МГТС, и мы будем постоянно внедрять новые подходы для того, чтобы обеспечивать положительный пользовательский опыт. Опыт запуска продукта через тестовые период мы признали успешным и будем придерживаться этого подхода и в дальнейшем», — отметила директор по маркетингу и развитию продуктов МГТС Наталия Бижанова.

Новое решение доступно для представителей бизнеса и бюджетных учреждений различного типа Москвы и Московской области.