Huawei представила коммутатор ЦОД CloudEngine 16800

Huawei представила первый на рынке коммутатор центров обработки данных, созданный для эпохи искусственного интеллекта (ИИ) – CloudEngine 16800. Huawei считает определяющими для эпохи ИИ три характеристики коммутаторов для ЦОД: встроенный ИИ-процессор, сетевая карта 400GE с 48 портами и способность эволюционировать в сторону автономного управления. Все эти технологии компания включает в свои коммутаторы центров обработки данных, помогая клиентам ускорить цифровую трансформацию из бизнеса.

Согласно отчету Huawei Global Industry Vision (GIV) 2025, коэффициент внедрения технологий искусственного интеллекта вырастет к 2025 году до 86%, тогда как в 2015 году он составлял 16%. Способность эффективно использовать искусственный интеллект для изменения бизнес-моделей, принятия решения и повышения качества обслуживания станет ключевой движущей силой.

«До появления совершенного интеллектуального мира осталось совсем немного времени. Центры обработки данных становятся ядром таких новых инфраструктур, как 5G и ИИ. Huawei первой внедряет технологии искусственного интеллекта в коммутаторы центров обработки данных, способствуя переходу сетей ЦОД из эпохи облачных вычислений в эпоху искусственного интеллекта», – сказал Кэвин Ху (Kevin Hu), президент направления Network компании Huawei.

С наступлением эпохи искусственного интеллекта, его вычислительная мощность попадает в зависимость от производительности сетей ЦОД, что становится ключевой проблемой коммерческого внедрения технологии ИИ. В рамках традиционной технологии Ethernet, вычислительная мощность ИИ в центрах обработки данных достигает лишь 50%.

В то же время предполагается, что годовой объем данных по всему миру вырастет с 10 зеттабайт в 2018 г. до 180 зеттабайт (180 млрд терабайт) в 2025 г. Существующие сети ЦОД стандарта 100GE не справятся с таким потоком данных. Кроме того, традиционные методы неавтоматизированного технического обслуживания не будут отвечать возрастающим требованиям, поскольку количество серверов ЦОД продолжает расти, и параллельно происходит объединение сетей. Соответственно, представляется необходимым разрабатывать и внедрять новые технологии для повышения производительности интеллектуальных систем технического обслуживания.

«Коммутатор центра обработки данных, созданный для эпохи искусственного интеллекта, обладает всеми тремя ключевыми характеристиками: у него есть встроенный ИИ-процессор, сетевая карта 400GE с 48 портами и способность эволюционировать в сторону автономного управления», – отметил Кэвин Ху.

CloudEngine 16800, первый на рынке коммутатор центра обработки данных со встроенным высокопроизводительным ИИ-процессором использует революционный алгоритм iLossless, обеспечивающий автоматическую оптимизацию под модели трафика, что обеспечивает низкую задержку и повышает пропускную способность. Коммутатор CloudEngine 16800 преодолевает ограничения вычислительной мощности, вызванные потерей пакетов в традиционном Ethernet, тем самым повышая вычислительную мощность искусственного интеллекта с 50 до 100 процентов и увеличивая количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) хранилища данных на 30 процентов.

Сетевая карта 400GE с 48 портами демонстрирует самую высокую плотность портов на рынке и поможет справиться с пятикратным увеличением трафика в эпоху искусственного интеллекта.

CloudEngine 16800 создан на усовершенствованной аппаратной коммутационной платформе – благодаря ортогональной архитектуре он избегает традиционных технических проблем, связанных с высокоскоростной передачей сигнала, теплоотдачей и энергоснабжением. Кроме того, потребление энергии на 1 бит снижается на 50%, что обеспечивает более экологичную работу.

Благодаря локальной системе интеллектуального анализа CloudEngine 16800 и централизованному сетевому анализатору FabricInsight, распределенная ИИ-система технического обслуживания выявляет сбои в считанные секунды и автоматически определяет их источники, тем самым ускоряя автономизацию сети. Кроме того, эта архитектура значительно повышает гибкость систем технического обслуживания.

«Серия коммутаторов центров обработки данных Huawei CloudEngine нашла успешное коммерческое применение у шести с лишним тысяч клиентов, способствуя цифровой трансформации в таких отраслях, как финансы, интернет и связь. Компания Huawei представляет коммутатор CloudEngine 16800, чтобы ускорить интеллектуальную трансформацию, добиться повсеместного использования искусственного интеллекта и совместно с клиентами и партнерами создать совершенный интеллектуальный мир связи», – сказал Леон Ван (Leon Wang), генеральный директор направления Data Center Network Domain компании Huawei.