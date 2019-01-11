Asus представила новые мониторы, компьютеры, маршрутизаторы и комплектующие

Asus впервые представила целый ряд инновационных устройств для ежедневной работы, профессионального создания медиаконтента, учебы и игр. Среди продемонстрированных посетителям выставки устройств – первая модель из новой серии профессиональных ноутбуков, предназначенных для создания медиаконтента, StudioBook S (W700) – портативная рабочая станция, оснащенная большим экраном и графикой Nvidia Quadro, в корпусе, как у 15-дюймового ноутбука; ZenBook S13 (UX392) – ультрабук с тонкой экранной рамкой (относительная площадь экрана 97%) и дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX150; высокопроизводительный ноутбук ZenBook 14 (UX431) с дисплеем NanoEdge и мощной аудиосистемой, состоящей из четырех динамиков; компактные 14- и 15,6-дюймовые ноутбуки VivoBook 14/15 (X412/X512) в четырех новых цветах отделки, которые могут похвастать дисплеем NanoEdge с узкой экранной рамкой со всех сторон, процессором Intel Core i7 и дискретной графикой Nvidia; ультратонкий 14-дюймовый ноутбук-трансформер Chromebook Flip C434 с дисплеем, раскрывающимся на 360°, созданный на основе популярнейшей модели Chromebook Flip C302; целая серия устройств в особо прочных корпусах для студентов и школьников Chromebook Educational; 32-дюймовый профессиональный монитор ProArt PA32UCX с поддержкой разрешения 4K, технологии HDR и многозональной подсветкой Mini LED.

Asus также представила материнскую плату Asus Prime X-299 Deluxe II, мониторы ProArt PA34VC и ProArt PA329C, портативный монитор ZenScreen GO MB16AHP, проекторы ZenBeam S2 и F1 LED, первые мини-ПК Asus PN30 и PB50 на базе процессоров AMD, рабочую станцию E900 G4, ячеистую Wi-Fi-систему Asus AiMesh AX6100 (RT-AX92U 2-Pack), маршрутизатор с голосовым управлением Lyra Voice и множество других устройств. Среди представленных на выставке новинок – сразу три геймерских устройства серии TUF Gaming: уникальная оптико-механическая клавиатура TUF Gaming K7, коврик для мыши TUF Gaming P3 и рюкзак TUF Gaming BP2700.