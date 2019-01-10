Toshiba представила жесткие диски MG08 емкостью 16 ТБ

Toshiba Electronics Europe GmbH объявила о выпуске MG08 – линейки жестких дисков семейства Enterprise Capacity. Новинка обладает самой большой емкостью в отрасли 16 ТБ] по технологии Conventional Magnetic Recording (CMR). Таким образом, линейка обеспечивает на 33% большую емкость, чем современные широко распространенные накопители на 12 ТБ, и на 14% большую емкость, чем предыдущие 14 ТБ модели серии.

Накопители MG08 емкостью 16 ТБ совместимы с широким спектром приложений и операционных систем и адаптированы для смешанных и последовательных рабочих нагрузок при выполнении операций чтения и записи, благодаря чему подойдут для использования в облачных и традиционных дата-центрах.

Линейка MG08 – это второе поколение жестких дисков Toshiba с гелиевым наполнением и восьмое поколение семейства Enterprise Capacity.

«Toshiba представила прорывную для отрасли емкость 16 ТБ и улучшенную энергоэффективность благодаря использованию 9-дисковой гелиевой конструкции, которая дебютировала в прошлом году в моделях емкостью 14 ТБ. Также мы применили собственную усовершенствованную технологию точной лазерной сварки, которая обеспечивает герметизацию гелия внутри корпуса привода», - отметил Ларри Мартинес-Паломо, генеральный директор подразделения по выпуску HDD Toshiba Electronics Europe.

Линейка MG08 обеспечивает вращение со скоростью 7200 об/мин, рабочую нагрузку 550 ТБ в год, среднее время работы до отказа (MTTF) 2,5 миллиона часов, 512 MiB кэш-буфера и интерфейсы SATA и SAS - все в стандартном для отрасли форм-факторе 3,5 дюйма.

Ларри Мартинес-Паломо из Toshiba Electronics Europe сказал: «Благодаря повышенной энергоэффективности и емкости 16 ТБ, серия MG08 поможет снизить совокупную стоимость владения инфраструктурой для хранения данных, предназначенной для таких целей, как защита данных, агрегирование больших данных, обслуживание контента и цифровое архивирование».

Поставки дисков серии MG08 емкостью 16 ТБ начнутся в первом квартале 2019 года.