«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» автоматизировала бухучет по ОСБУ с помощью «Синтегро консалтинг»
«Синтегро консалтинг», российский ИТ-интегратор, завершил для «Независимой регистраторской компании Р.О.С.Т.» автоматизацию процесса ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности в соответствии с отраслевыми стандартами Банка России.
Проект был реализован на базе собственного программного продукта разработчика «Синтегро ОСБУ».
В ходе проекта программное обеспечение было установлено на сервере заказчика, настроены учетная политика, шаблоны лицевых счетов, проводок, регламентных отчетов ЦБ.
Кроме этого, настроены: механизм переноса данных по основным справочникам («контрагент», «договор», «ОС», прочее) и перенос остатков по бухгалтерским счетам; механизм формирования входящего баланса; механизм импорта данных по начислениям зарплаты из имеющейся системы «1С: ЗУП».
Также в ходе проекта был произведен ввод начальных остатков.
После завершения работы по проекту компания перешла на поддержку исполнителя. В ближайшее время будет запущен проект по формированию отчетности в формате XBRL.