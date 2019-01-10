Navicon открыл лабораторию инноваций на базе подхода дизайнерского мышления

Navicon, системный интегратор и разработчик, объявил о запуске инновационной лаборатории Mindlab, где совместно с клиентами проводит сессии на основании подходов design thinking и value engineering. В рамках сессий выявляются проблемные зоны и реальные потребности бизнеса в интеллектуальной автоматизации, генерируются новые идеи инновационных продуктов и тестируются их цифровые макеты. Такая уникальная среда, предназначенная для совместной работы заказчика, бизнес-консультантов и разработчиков, позволяет клиентам Navicon минимизировать риски на проектах внедрения передовых ИТ-решений.

Подход дизайнерского мышления, или design thinking, позволяет объединить то, что желательно с точки зрения бизнеса, с тем, что является технологически осуществимым и экономически целесообразным. Главный принцип работы design thinking – постоянная коммуникация и налаженный контакт с клиентом для глубокого проникновения в потребности, специфику и уникальные особенности его бизнеса. В лаборатории Navicon Mindlab он реализуется при помощи проведения регулярных сессий с клиентами, в которых участвуют как представители бизнеса, так и сотрудники нескольких департаментов Navicon, даже не имеющих отношения к решению текущей задачи клиента. Это позволяет изучить проблему клиента с разных сторон и предложить разнообразные пути ее решения.

Сессия Navicon Mindlab стандартно проходит в несколько этапов. На первом этапе проводится анализ бизнеса клиента и определяются его проблемные зоны и слабые места. Часто бизнес-руководители не полностью понимают, в решении каких бизнес-задач автоматизация необходима им в первую очередь. Navicon использует одновременно более 50 инструментов для выявления потребностей компаний – это в разы увеличивает точность прогнозирования и дальнейшего выстраивания стратегии внедрения инноваций. Подход value engineering, который используется при решении задач клиентов в Mindlab, позволяет сбалансировать возможности и желания бизнеса, стоимость разработки и внедрения инноваций и современные технологические реалии.

На втором этапе, в ходе мозгового штурма, на основании результатов анализа генерируются идеи по решению задач клиента в области автоматизации. Это самый важный этап: мозговой штурм позволяет объединить людей с различным опытом, экспертизой и навыками для решения одной задачи. Участники сессии начинают мыслить нестандартно и искать альтернативные способы рассмотрения проблемы, опираясь на разнообразные знания команды – ведь все новые идеи рождаются из сочетания старых или существующих.

Наконец, итоговый этап работы в Navicon Mindlab – создание и апробация макетов будущих инновационных решений и сбор обратной связи. Благодаря такой проверке гипотезы, получится ли на самом деле решить проблему, снижаются риски при внедрении ИТ-систем и инноваций. Кроме того, сокращаются затраты времени и ресурсов на реализацию проектов – ведь не приходится вносить изменения в системы и адаптировать их к бизнес-процессам клиента постфактум.

Таким образом, в работе сессий экспертиза заказчика объединяется с опытом Navicon в автоматизации отраслевых компаний. Благодаря такой синергии определяются и приоретизируются возможности бизнеса клиента во внедрении инноваций. В свою очередь, для интегратора сокращается время вывода передовых ИТ-решений на рынок – поскольку инновации создаются внутри индустрии, они адаптированы к специфическим интересам отраслевых компаний и после доработки могут быть масштабированы на разные бизнесы.

«Navicon Mindlab полностью меняет способ разработки ИТ-продуктов и услуг, а также их встраивания в бизнес-процессы и стратегию развития клиентского бизнеса. Design thinking предполагает совместную работу совершенно разных департаментов компании, а значит, позволяет реструктурировать процессы и начать максимально использовать потенциал сотрудников для решения задач клиентов. И в итоге создавать такие ИТ-продукты, которые лучше всего отвечают потребностям конечных пользователей», – отметила Светлана Закутаева, руководитель направлений Mindlab и Value engineering в компании Navicon.