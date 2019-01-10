«Корус Консалтинг» подвел итоги работы с «Зарубежнефть – добыча Харьяга»

ГК «Корус Консалтинг» представила промежуточние итоги проекта по техническому обслуживанию и сопровождению всей ИТ-инфраструктуры нефтегазового холдинга «Зарубежнефть – добыча Харьяга».

«Зарубежнефть – добыча Харьяга» – дочерняя компания государственной «Зарубежнефти», являющаяся оператором проектов разработки Харьягинского нефтегазового месторождения в Ненецком автономном округе.

ГК «Корус Консалтинг» осуществляет комплексную техническую поддержку ИТ-инфраструктуры компании «Зарубежнефть – добыча Харьяга» с марта 2017 года. Услуги по поддержке включают в себя работу выделенного сервис-менеджера, круглосуточную диспетчерскую службу и три линии поддержки, в том числе на объектах промысла. Специалистами интегратора организован круглосуточный приём и обработка обращений пользователей, сопровождение сетевой и серверной ИТ-инфраструктуры, поддержка рабочих мест сотрудников, систем аудио и видеоконференцсвязи, а также офисного и мультимедийного оборудования.

За минувший год специалистами «Корус Консалтинг» своевременно было выполнено около 6,8 тыс обращений, что составляет 99% от общего числа поступивших заявок. При этом в 2018 году системный интегратор повысил уровень SLA до 99% сразу по двум направлениям: поддержке пользователей и обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры. Такие показатели были достигнуты в том числе благодаря новым современным сервисам, которые обеспечивают устойчивую и оперативную связь с техническим персоналом. На сложном производственном объекте компании была внедрена единая система учета обращений (ServiceDesk), сервис мониторинга Uptime Infrastructure Monitor with Netflow Analyzer Integration.

«Компания продолжает повышать уровень безопасности всей информационной инстраструктуры, прибегая к помощи нашего партнёра, “Корус Консалтинг”, который не первый год подтверждает надёжность и высокую квалификацию своих специалистов в вопросах обеспечения комплексного технического обслуживания. Высокая скорость решения технические вопросов и строгое выполнение SLA позволяет бизнес-подразделениям “Зарубежнефть – добыча Харьяга” работать четко, точно и без внезапных сбоев ИТ-систем, особенно в моменты пиковых нагрузок», – отметил Олег Брытков, начальник управления метрологии, автоматизации, связи и ИТ «Зарубежнефть - добыча Харьяга».

«От бесперебойного функционирования информационных систем “Зарубежнефть – добыча Харьяга” зависит экономическая эффективность компании, именно поэтому мы стремимся стать надежным поставщиком услуг и гарантировать высокие стандарты качества работы. Регулярные улучшения, которые вносятся в базовые процессы, помогают бизнесу достичь оптимальных результатов на современном рынке, в высококонкурентной среде», – сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».