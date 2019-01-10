Brio представила второе поколение шлемов смешанной реальности для строительной индустрии

ГК Brio Group представила второе поколение MR-шлемов (смешанной реальности) для строительной индустрии. В новой модели шлема улучшена точность позиционирования объектов и доработана система хранения данных.

MR-шлем Brio MRS разработан специально для строительной индустрии и для работы с профессиональными системами цифрового проектирования зданий типа BIM (Building Information Modeling). Технология смешанной реальности, используемая в шлеме Brio MRS, визуализирует цифровые объекты, встраивая их в реальный мир. Платформа предоставляет инструменты работы с цифровыми объектами зданий и сооружений непосредственно на строительной площадке в режиме реального времени. Решение позволяет управлять процессами проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов строительства на всех стадиях их жизненного цикла.

Второе поколение шлема Brio MRS получило большую точность позиционирования. Этот показатель необходим для определения объектов на местности и фактически является основным требованием строительной индустрии к любым подобным разработкам в сфере VR/AR/MR. Сегодня точность Brio MRS достигла восьми сантиметров с возможностью свободного передвижения на строительной площадке, что является на сегодняшний день эксклюзивным показателем в сравнении с аналогичными решениями. Первая версия шлема Brio MRS имела точность позиционирования 20-30 см. До конца 2019 г. разработчики шлема планируют достигнуть точности позиционирования пять сантиметров. В дальнейшем точность позиционирования планируется довести до прецизионных 0,5-1 мм.

Вторым значимым дополнением Brio MRS стала более оперативная система анализа окружающей среды. Точка соприкосновения между цифровыми и реальными объектами находится быстрее и с большей точностью. Теперь с шлемом можно ходить, не ожидая загрузки данных об окружающей среде. В будущем представители компании планируют разработать более компактное решение с использованием сверхлегких и мощных планшетов на стройке. С развитием сети 5G появится возможность существенно облегчить систему путем обработки массивов информации в облачном хранилище.

«Мы рады представить посетителям сразу доработанную и усовершенствованную версию шлема Brio MRS. Также мы видим, что сегодня еще не все понимают отличие смешанной реальности MR от AR и VR – у нашего стенда всегда много посетителей, желающих протестировать новую технологию”, — отметил Алексей Кислухин, CIO Brio MRS.