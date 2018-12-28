Платформа Huawei FusionSphere прошла сертификацию ФСТЭК

Huawei получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на платформу виртуализации Huawei FusionSphere, став одним из немногих представленных на российском рынке вендоров, обладающим сертифицированным решением по виртуализации с актуальной версией ПО.

Платформа виртуализации Huawei FusionSphere позволяет создавать отказоустойчивые распределенные центры обработки данных нового поколения как для операторов связи, так и для корпоративных заказчиков. Решение включает в себя все необходимые для современного центра обработки данных компоненты: систему виртуализации, сетевую подсистему, а также возможность использовать собственное программно-определяемое хранилище без внешней системы хранения данных. Оно позволяет максимально использовать ресурсы посредством централизации существующих рабочих нагрузок виртуальных машин на нескольких серверах, что позволяет высвобождать больше серверов для обслуживания новых приложений и решений. Huawei FusionSphere демонстрирует высокую производительность при работе критичных для бизнеса приложений в виртуальной среде, малые задержки при работе сервисов и встроенные механизмы обеспечения отказо- и катастрофоустойчивости.

«Виртуализация позволяет существенно сократить расходы предприятия на ИТ- инфраструктуру за счет оптимизации процессов управления, автоматизации, адаптации и масштабирования, – сказал Иван Кровяков, директор по IT-решениям Huawei Enterprise Business Group в России. – При выборе платформы виртуализации ряд организаций, таких как предприятия государственного, финансового и энергетического секторов, кроме параметров самой системы, вынуждены обращать внимание на работоспособность механизмов безопасности, встроенных в платформу, а также наличие сертификата соответствия того или иного регулирующего органа. Программный комплекс FusionSphere имеет встроенные средства защиты от НСД к информации и может применяться на предприятиях, к которым регулятор предъявляет особые требования. Получение сертификата позволяет нам расширить спектр компаний и организаций для сотрудничества».

В начале октября платформа FusionSphere 6.x успешно прошла сертификацию, положив начало сотрудничеству компаний Huawei и «СИС Груп». По завершении испытаний ФСТЭК России выдала на платформу виртуализации сертификат соответствия №4023 сроком действия 5 лет. Теперь же инспекционный контроль по требованиям ФСТЭК России в подтверждение выданного ранее сертификата прошла версия 6.3.1, благодаря чему компания Huawei стала одним из немногих представленных на российском рынке вендоров, обладающим сертифицированным решением по виртуализации с актуальной версией ПО.

«Компания Huawei является на сегодняшний день одним из наиболее активных игроков российского рынка корпоративных информационных систем. Успешное прохождение сертификации ФСТЭК дает ей возможность предлагать соответствующие решения для внедрения на предприятиях, к которым регулятор предъявляет особые требования, – отметил генеральный директор «СИС Груп» Сергей Груданов. – С учетом широкой продуктовой линейки Huawei, у нас большие планы продолжения нашего сотрудничества».