«Форсайт» и «КОРУС Консалтинг» объявили об обновлении партнерского соглашения

Компания «Форсайт» и ГК «КОРУС Консалтинг» обновили партнерское соглашение. Партнерство нацелено на совместное продвижение решений на базе программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа», разработчик которого – «Форсайт».

«Форсайт. Аналитическая платформа» — это решение класса Enterprise BI для создания высокотехнологичных бизнес-приложений. Платформа позволяет разрабатывать настольные, веб- и мобильные приложения для визуализации и оперативного анализа данных, формирования отчетности, моделирования и прогнозирования бизнес-процессов. Собственный конструктор хранилищ данных обеспечивает построение на базе продукта многофункциональных промышленных систем для анализа данных.

««КОРУС Консалтинг» — это российский интегратор с большим опытом в сфере комплексной автоматизации различных сфер бизнеса, широкими компетенциями в сфере ИТ-консалтинга и глубокой экспертизой в области создания сложных аналитических решений. Поэтому мы считаем это сотрудничество перспективным для расширения числа проектов, реализованных на базе наших решений, и дальнейшего развития их функциональности», — сказала директор по стратегическому развитию компании «Форсайт» Юлия Кудрявцева.

«Рост эффективности предприятий невозможен без качественной и детализированной бизнес-аналитики. Именно поэтому мы инвестируем так много ресурсов в практику аналитических решений и постоянно ищем на российском и зарубежном рынках лучшие продукты, действительно способные дать преимущества заказчикам, такие как «Форсайт. Аналитическая платформа», — отметил директор департамента аналитических решений ГК «КОРУС Консалтинг» Алексей Свердлов.