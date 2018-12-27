«Первый Бит» помог ЧМЗАП соответствовать требованиям закона «О государственном оборонном заказе»

Международный интегратор ИТ-решений «Первый Бит» доработал систему «1С:Управление производственным предприятием» (1С:УПП), которую используют на Челябинском машиностроительном заводе автомобильных прицепов (ЧМЗАП). Теперь деятельность предприятия соответствует требованиям 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

ЧМЗАП основан в 1943 г. Завод производит прицепы, полуприцепы различного типа назначения и запасные части к ним. Производственная мощность предприятия позволяет ежегодно выпускать до 2000 единиц прицепной техники для нефтегазовой, атомной, энергетической, металлургической, горнодобывающей, строительной дорожной, лесной отраслей промышленности, а также автотранспортных и коммунальных предприятий России, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, завод производит специальную прицепную технику для силовых структур и Минобороны РФ.

Из-за реализации государственных оборонных заказов предприятию потребовалось доработать существующую информационную систему 1С:УПП, чтобы корректно вести раздельный учет. Согласно 275-ФЗ, компания, которая выполняет государственный оборонный заказ, обязана проводить такую учетную деятельность для сдачи необходимой документации в Минобороны РФ. Чтобы ее сформировать, сотрудникам ЧМЗАП требовались данные о структуре себестоимости каждого заказа клиента. Кроме того, для формирования отчетности в Минобороны РФ заводу нужно было корректно вести учет материалов на производстве и вводить данные о выпусках готовой продукции и полуфабрикатов в 1С:УПП.

«Перед интегратором была поставлена задача настроить в информационной системе механизм ведения раздельного учета, создать функционал, который позволил бы избавить нас от постоянных расхождений в количестве материалов в программе и на производстве. Специалисты «Первого Бита» учли все наши пожелания, и теперь наша деятельность соответствует требованиям 275-ФЗ», – отметил заместитель финансового директора ЧМЗАП Сергей Меркулов.

«Успешность проекта в ЧМЗАП обусловлена тем, что мы работали с клиентом в одной команде. Сотрудники завода обеспечивали организационную поддержку, выполняли свои задачи качественно и оперативно, шли навстречу и были максимально вовлечены в работу. Благодаря такому сотрудничеству заводу удалось плавно, без остановки производства, наладить систему ведения корректной отчетности перед контролирующими органами, обеспечить поддержку исполнения платежей в соответствии с требованиями Федерального закона, а также получать данные из программы 1С, анализируя которые можно принимать правильные управленческие решения. Проект был реализован за 18 месяцев. По его итогам было автоматизировано 200 рабочих мест на предприятии», – сказал отметил руководитель проектов компании «Первый Бит» Антон Замерчук.