Ростех оборудовал первый в России стационарный досмотровый комплекс на границе с Китаем

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил оборудование первого в России железнодорожного стационарного инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК). Комплекс установлен в Забайкальске – крупнейшем транзитном железнодорожным пункте пропуска на российско-китайской границе. Он способен осуществлять контроль железнодорожных вагонов без вскрытия контейнеров и без остановки состава при его движении со скоростью до 70 км/ч, что позволит значительно ускорить процесс прохождения таможенного контроля.

На данный момент завершены приемо-сдаточные испытания ИДК. Объект передан заказчику (ФГКУ «Росгранстрой») для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

ИДК – полностью отечественная разработка компании «Скантроник Системс», НПП «Торий» (входят в холдинг «Росэлектроника») и специалистов Лаборатории электронных ускорителей МГУ. ИДК предназначены для таможенного, пограничного и иных видов контроля грузов и являются высокоэффективным средством дистанционного обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений, например, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов.

Комплекс распознает четыре группы материалов – органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы, вне зависимости от плотности, укладки и свойств материалов, что отличает отечественный ИДК от зарубежных аналогов. Также он способен дистанционно оценить вес всей товарной партии или ее части с погрешностью не более 10%, что является еще одним конкурентным преимуществом российской разработки.

«Создание нового поколения отечественных инспекционно-досмотровых комплексов – яркий пример сотрудничества промышленности и научных учреждений, когда самые современные достижения ученых внедряются в производство. Именно такой подход позволяет создать новаторскую продукцию, опережающую по характеристикам основных конкурентов. Мы рассчитываем, что особенности российских ИДК привлекут большой интерес со стороны отечественных и зарубежных заказчиков. На сегодняшний день «Росэлектроника» уже установила в Тамани стационарный инспекционно-досмотровый комплекс для автотранспорта и поставила Федеральной таможенной службе 13 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

На долю железнодорожного пропускного пункта «Забайкальск» приходится более 50% от общего объема всех перевозок из Китая в Россию. Он обеспечивает транзит грузов не только по России, но и в страны Таможенного и Евросоюза, в том числе в рамках реализации международного проекта «Экономический пояс Великого шелкового пути».