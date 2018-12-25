Red Hat начала предоставлять коммерческую поддержку OpenJDK на платформе Microsoft Windows

Корпорация Red Hat, Inc., поставщик программных решений с открытым исходным кодом, объявила сегодня о доступности долгосрочной коммерческой поддержки OpenJDK на платформе Microsoft Windows. Добавив к уже имеющейся поддержке OpenJDK на платформе Red Hat Enterprise Linux поддержку OpenJDK на платформе Microsoft Windows, Red Hat помогает организациям стандартизировать разработку и развертывание Java приложений в масштабах всего предприятия за счет гибкой, мощной и открытой альтернативы проприетарным платформам Java.

«Обеспечивая поддержку пользователям, работающим с OpenJDK в Windows, мы делаем еще один шаг к успеху корпоративной Java с открытым исходным кодом. В связи с предстоящими изменениями, которые повлияют на долгосрочную поддержку проприетарных JDK-решений, мы хотим дать заказчикам уверенность в том, что они могут продолжать делать то, что делали, с минимальными помехами, опираясь на глубокий опыт работы с Java в Red Hat и на отмеченную наградами службу корпоративной поддержки», – сказал старший вице-президент подразделения Core Products and Cloud Services Business Group в Red Hat Крейг Мазилла (Craig Muzilla).

Java сегодня используется разработчиками в самых различных отраслях для создания современных приложений, которые лежат в основе цифровой инфраструктуры. Сегодня эти приложения запускаются как на настольных системах, так и в центрах обработки данных в облаке; они создаются для самых различных операционных систем и платформ. Red Hat OpenShift, будучи наиболее мощной Kubernetes-платформой в корпоративном сегменте, обеспечивает коммерческую поддержку OpenJDK для всех крупнейших поставщиков облачной инфраструктуры, что подчеркивает лидирующие позиции Red Hat, а также свидетельствует о серьезности намерений Red Hat в отношении гибридных облачных и мультиоблачных решений.

Red Hat является активным участником сообщества OpenJDK с 2007 г. Компания вносит большой вклад в развитие проекта и возглавляет работу по различным его направлениям, например, занимается портированием проекта на 64-битные платформы ARMv8, AArch64 for OpenJDK, а также возглавляет разработку сборщика мусора Shenandoah. Кроме того, Red Hat выступает куратором для проектов OpenJDK 6 и OpenJDK 7.