«ХайТэк» и MySender внедрили решение для коммуникаций с клиентами для «Директ Каталог Сервис»

Завершен проект по внедрению в ООО «Директ Каталог Сервис» комплексного решения для коммуникаций, объединяющего в одном окне клиентские обращения, включая все популярные мессенджеры и социальные сети.

Данный проект был совместно реализован компаниями «MySender» и «ХайТэк» путем интеграции клиентского сервиса компании, построенного на базе технологии Avaya EMC с платформой MySender, которая позволяет обрабатывать сообщения пользователей из таких социальных сетей и мессенджеров как: WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki и других, в рамках общей очереди и единой логики работы, с использованием единого рабочего места оператора.

Выбранное решение было оперативно внедрено в существующие бизнес-процессы компании и потребовало минимальных затрат, связанных с его инсталляцией.

Результатами проекта стало снижение нагрузки на телефонных линиях проектов, а автоматизация коммуникаций с клиентами позволила увеличить показатель NPS более чем на 6 пунктов.

«Ретейл, как высококонкурентная отрасль, одним из первых перешел в плоскость общения удобную для их клиентов – будь то звонок, сообщение в чате или мессенджере, оператор понимает с кем он коммуницирует и имеет доступ к истории обращений каждого конкретного покупателя. Зачастую эта трансформация требует существенных доработок в ранее построенных контакт-центрах. Мы рады сотрудничать с компанией MySender, чья платформа позволяет объединить все популярные в России каналы коммуникаций, без существенных расходов со стороны наших заказчиков» - отметил директор департамента систем связи ООО «ХайТэк» Игорь Вайсблюм.