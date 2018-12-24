Softline и «Технезис» реализуют совместные проекты в сфере транспорта

Компании Softline и «Технезис» подписали соглашение о партнерстве и реализации совместных проектов в сфере транспорта.

Соглашение о партнерстве позволит компаниям предлагать своим заказчикам – транспортным департаментам муниципалитетов и регионов – решение для автоматизации управления общественным транспортом и оплатой проезда. Единая система даст возможность контролировать расходы на организацию транспортного обслуживания и исполнение контрактов транспортными компаниями, оптимизировать маршрутную городскую и региональную сеть и предоставить городским властям эффективный механизм для планирования и управления тарифами на перевозки. Применение современных цифровых технологий в транспортной инфраструктуре повышает эффективность управления, создает условия для прозрачности движения денежных потоков, тем самым обеспечивая дополнительные поступления в муниципальный бюджет и привлекательность общественного транспорта для населения.

В рамках сотрудничества компании смогут совместно развивать интеллектуальные транспортные сервисы и предлагать их заказчикам в России, странах СНГ и Дальнем Зарубежье.

«В рамках нашей концепции «Регион будущего» мы активно развиваем направление транспортных систем, поэтому сотрудничество с компанией «Технезис» позволит нам усилить нашу экспертизу и предложить новым заказчикам уже доказавшее свою эффективность в ряде регионов решение», – отметил директор регионального бизнеса компании Softline Виктор Алгазин.

«Одной из немногих сфер, в которой действуют специфические требования по учету наличной выручки остается общественный транспорт. Анализ и мониторинг деятельности транспортных компаний, проведенный компанией «Технезис» в 2016-2017 г. дают основание утверждать, что сфера оплаты проезда в общественном транспорте до сих пор является «серой зоной» российской экономики. Из-за распространённой практики невыдачи билетов, присвоения выручки, необоснованного списания средств с социальных и транспортных карт, реальная выручка транспортных предприятий занижается от 20 до 80%. Наша компания разработала решения, которые позволяют выявлять выручку, скрываемую от налогообложения, и проверять обоснованность выплат перевозчикам за транспортную работу, и тем самым способствовать не только пополнению бюджетов, но и сократить расходование средств из бюджетов всех уровней», – сказал генеральный директор компании «Технезис» Дмитрий Пьянковский.