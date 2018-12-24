Linxdatacenter обеспечит развертывание ИТ-систем на инфраструктуре HyperFlex

Linxdatacenter, международный эксперт в сфере высокотехнологичных решений хранения и обработки данных, облачных сервисов и телекоммуникаций, запускает выделенное направление услуг по развертыванию частной серверной инфраструктуры на базе гиперконвергентной платформы Cisco HyperFlex.

Cisco HyperFlex – комплексное решение, включающее серверы, систему хранения данных, сетевую инфраструктуру и платформу виртуализации. Полная согласованность элементов между собой облегчает запуск и управление системой, а компактная архитектура экономит место и ресурсы по сравнению с традиционными решениями. Решения этого класса в современной ИТ-терминологии называют гиперконвергентными платформами (Hyper Convergence Infrastructure, HCI).

Решение выделить услуги на базе HCI-платформы в отдельное направление связано с высоким уровнем спроса со стороны отраслей, наиболее активно развивающих цифровизацию бизнес-процессов. Cisco HyperFlex идеально подходит для компаний, бизнес которых напрямую зависит от производительности и масштабируемости приложений, баз данных, вычислительных ресурсов. Такая стратегия требует от ИТ-отдела сокращения времени на эксплуатацию серверных систем и переноса фокуса на развитие приоритетных задач.

Linxdatacenter в рамках данного сервиса выступает поставщиком технического решения, а также обеспечивает поддержку и обслуживание платформы в режиме 24х7 за счет ресурсов команды инженеров. Таким образом, компания обеспечивает клиентам работу по принципу «единого окна», что существенно повышает удобство миграции ИТ-ресурсов на HCI-платформу.

Короткие сроки запуска (от распаковки серверов до готовой к работе виртуальной инфраструктуры проходит всего 1 день), простое взаимодействие с системой через веб-интерфейс, гарантированная совместимость с Oracle Database, SAP HANA, Microsoft SQL Server, а также с виртуальными средами VMware, Citrix и Microsoft, управление контейнерами в среде Kubernetes, возможности доступа к ресурсам «глобальных облаков» – далеко не полный перечень всех технологический возможностей и преимуществ Cisco HyperFlex.

Больше информации о технических, экономических и организационных аспектах размещения ваших ИТ-ресурсов на Cisco HyperFlex в дата-центрах Linxdatacenter, контактные данные менеджеров проекта, форма для отправления заявки – в новом разделе на корпоративном портале.

«Linxdatacenter развивается по многим направлениям, в том числе через обеспечение современных инфраструктурных решений «под ключ», предоставляемым нашим заказчикам. Возможности гиперконвергентной платформы Hyperflex выходят за пределы классических серверов, делая ее надежным фундаментом для цифровой трансформации бизнеса компаний», - сказал директор по продуктам и инновациям Linxdatacenter Андрей Захаров.

«У многих заказчиков Cisco растет интерес к гиперконвергентным системам. Всего за два года количество реализованных в России проектов на базе Cisco HyperFlex приблизилось к сотне, – отметил Дмитрий Хороших, менеджер по развитию бизнеса Cisco. – Это, в первую очередь, связано с уменьшением общего количества и типов аппаратных компонент, используемых для построения платформы виртуализации. Отмечу, что при этом функциональные возможности платформы виртуализации заметно расширяются. Второй фактор – это лежащая в основе HyperFlex платформа Cisco UCS, единственная в своем роде полностью автоматизированная серверная платформа со 100% управлением «железом» через открытый API. И третья причина – это максимально высокая производительность и гибкость HyperFlex: ни одно решение на рынке не может сравниться с ним по этому показателю».