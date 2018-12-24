Ланит модернизировал электронный архив «Тактического ракетного вооружения»

Специалисты «Ланит» модернизировали электронный архив корпорации «Тактическое ракетное вооружение». В ходе проекта была выполнена миграция данных электронного архива в новую базу, перенесены все справочники, архивные дела и документы.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» с 2006 г. использовала систему электронного архива на платформе LanDocs 2, но постепенно она перестала удовлетворять растущие потребности организации в архивном хранении документов в электронном виде. Специалисты «Ланит» проанализировали работоспособность программно-аппаратного комплекса электронного архива и на основе полученных данных модернизировали существующую версию системы до версии «LanDocs: Архив» версии 3.5.

В результате значительно увеличилась скорость работы с приказами, протоколами, личными карточками сотрудников, табелями учёта рабочего времени и карточками дел. Файловое хранилище конвертировано для хранения файлов в базе данных.

Внедрение новой системы позволило корпорации организовать неограниченное количество санкционированных территориально распределённых точек доступа к электронной базе архива. Кроме того, появилась возможность работать с полнотекстовым поиском документов и сканировать их в формате PDF/A.

Алексей Чесноков, начальник центра информационных технологий корпорации «Тактическое ракетное вооружение» отметил: «Переход на новую версию электронного архива не только обеспечил стабильность работы системы в целом, но и расширил спектр возможностей для организации эффективной деятельности структурных подразделений корпорации, задействованных в работе с архивными документами».

Директор департамента систем управления документами компании «Ланит» Александр Родионов отметил: «Версия 3.5 «LanDocs: Архив» отвечает всем задачам по управлению архивными документами современного производственного предприятия – поддержка территориально распределенной работы, масштабируемость и работа с большим объемом данных».