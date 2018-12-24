CorpSoft24 обеспечит ГлавУпДК при МИД России облачными услугами

CorpSoft24 («Корп Софт») объявила о том, что ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России) стало новым клиентом компании.

Согласно заключенному договору, CorpSoft24 предоставляет предприятию облачные услуги и обеспечивает непрерывное и бесперебойное функционирование сайтов ГлавУпДК.

ГлавУпДК при МИД России – организация, предоставляющая целый комплекс услуг для иностранных дипломатических представительств, международных организаций, СМИ, российских и зарубежных компаний.

ГлавУпДК занимается предоставлением в аренду жилых и офисных объектов недвижимости; обеспечивает высококвалифицированное медицинское обслуживание, организацию культурных и деловых мероприятий, разнообразного отдыха в загородных комплексах; предоставляет бухгалтерские, кадровые, а также различные автотранспортные услуги.

В настоящее время услугами ГлавУпДК пользуются более 180 посольств и представительств международных организаций, свыше 100 корпунктов СМИ и более 2000 российских и иностранных компаний.

Размещение важной информации в защищенном облаке помогло организации упорядочить данные и оптимизировать работу сайта. К преимуществам сервиса, предоставляемого CorpSoft24, относится: масштабируемость и гибкость системы, высокий уровень доступности SLA – 99,95%, оплата только фактически использованных ресурсов, качественная и быстрая работа технической поддержки в режиме 24/7.

«Мы были очень рады выиграть конкурс на предоставление облачной инфраструктуры для ГлавУпДК при МИД России. Для нас это важный клиент, и мы чувствуем большую ответственность за выполнение этого контракта, – сказала Наталья Витер, руководитель отдела продаж компании CorpSoft24. – Надеемся, что заказчик высоко оценит качество сервиса в CorpSoft24».