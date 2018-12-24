«АйДи - Технологии управления» внедрит «Оптимум ММС» в CDC

«АйДи – Технологии управления» заключил партнерское соглашение с группой компаний «СиДиСи» (CDC). В рамках сотрудничества интегратор будет внедрять программный продукт «Оптимум ММС», разработанный СиДиСи (CDC) и предназначенный для автоматизации процессов управления работой сервисных инженеров и ремонтных бригад на выезде.

«АйДи – Технологии управления» обладает обширной экспертизой в реализации ИТ-проектов в нефтегазовой промышленности, электроэнергетике, транспортном секторе - на крупных территориально распределенных предприятиях. В связи с этим, в линейке внедряемых решений компании был необходим «Оптимум ММС», предназначенный для автоматизации деятельности персонала сервисных служб различного профиля, осуществляющих ремонтные работы и техническое обслуживание объектов (field service, ТОиР, ТОРО).

«Мы давно уже прорабатываем направление FSA - систем автоматизации сервисного обслуживания в полевых условиях. В результате проведенного анализа существующих на рынке продуктов мы пришли к выводу, что у «СиДиСи» (CDC) на сегодняшний день наиболее зрелое решение. Оно отвечает всем основным требованиям по автоматизации подобных бизнес-процессов в самых разных отраслях», - отметил генеральный директор «АйДи – Технологии управления» Роман Коновалов.

По словам Романа Коновалова, решение учитывает российскую специфику, масштабируется и интегрируется с другими промышленными информационными системами: ERP, EAM (системами управления основными фондами предприятия) и СMMS (системами управления техническим обслуживанием).

«Оптимум ММС» обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов, связанных с планированием и оптимальным распределением заявок на выполнение работ, а также с отслеживанием деятельности мобильных работников на выездах. Оперативный обмен данными осуществляется по любым каналам беспроводной связи. Мобильная часть системы реализована на базе и Android, и Windows 8.1/10.

«Соглашение с «АйДи - Технологии управления» является частью долгосрочной стратегии «СиДиСи» (CDC) на российском рынке. Это сотрудничество позволит нам ещё шире охватить отечественный рынок FSA-систем. ГК «СиДиСи» является пионером в области разработки профессиональных мобильных программных комплексов для крупных и средних предприятий, более 20 наших систем внесены в реестр отечественного ПО, и мы продолжаем наращивать темпы производства. Отрадно отметить, что команда «АйДи – Технологии управления» очень быстро и профессионально освоила все необходимые компетенции для успешной работы по внедрению Оптимум ММС», - сказал президент ГК «СиДиСи» (СDС) Аз-зари Хусейн.