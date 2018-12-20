«Столото» протестировала автономную базу данных Oracle Autonomous Database

АО «Технологическая компания «Центр» (бренд «Столото») опробовала возможности автономного хранилища данных Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud и поделилась результатами использования облачного сервиса, среди которых повышение производительности, снижение затрат и улучшенная безопасность данных и систем.

«Столото» использует модель Oracle Universal Credits, которая предоставляет доступ ко всем сервисам Oracle PaaS и IaaS. Для отработки методов работы с облачными СУБД компания остановила выбор на облачном автономном хранилище данных.

В рамках «тест-драйва» компания использовала Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud для построения аналитических витрин данных для машинной обработки (скоринга) и других задач Data Science. Автономный сервис устраняет трудоемкие процессы создания, защиты, мониторинга и настройки хранилища, позволяет проводить очень быстрое и гибкое масштабирование ресурсов, в том числе – отключение лишних ресурсов, если они не нужны. В результате ИТ-специалисты могут сосредоточиться на инновациях в критически важных для бизнеса областях.

«Возможность оперативно создать самоуправляемое хранилище данных значительно упрощает получение результатов бизнес-аналитики, и главное – позволяет получить их быстрее, чем когда-либо ранее. Результаты использования Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud превзошли наши ожидания. Например, для отдельных SQL запросов скорость работы увеличилась в 20 раз при том, что никакая оптимизация запросов не проводилась», – отметил директор IT-Дирекции Технологической компании «Центр» Федор Бочаров.