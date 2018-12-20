«МегаФон» оснастил физико-математическом лицее №239 системой распознавания лиц

Оператор связи «МегаФон» вместе с «G1 Софтвеа Раша» запустили уникальный комплекс с функцией распознавания лиц и двухфакторной идентификацией в Президентском физико-математическом лицее №239. Новая автоматизированная система контроля на входе в лицей обеспечит повышенную безопасность для учащихся и исключит несанкционированное проникновение посторонних на территорию учебного заведения.

Установленный комплекс работает в пилотном режиме и включает два турникета с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц, а также двухфакторной идентификацией, облачный сервер, веб-портал и автоматизированное рабочее место сотрудника охраны.

Дополнительный контроль предусмотрен за временными посетителями: с помощью стационарного сканера сотрудник охраны учебного заведения может проверить подлинность документа гостя и гарантировать, что на фото в документе именно этот человек.

Помимо функции идентификации посетителей комплекс включает облачный сервер, который предназначен для администрирования, создания отчетов и разграничения доступа в соответствии с рангом.

С помощью веб-портала можно узнать о том, кто и когда прошел в учебное заведение. Доступ к этой информации также разграничен в соответствии с должностью. Директор получает полные сведения обо всех учащихся, сотрудниках и гостях, классный руководитель – об учениках своего класса, а родители – только о своем ребенке.

Сотрудникам охраны учебного заведения с запуском нового комплекса доступно автоматизированное рабочее место, которое помогает отслеживать обстановку на объекте и обеспечить работу с постоянными и временными посетителями. Так как систему можно подключить к любому мобильному устройству в сети учреждения, сотрудник охраны больше не привязан к определенному месту.

Разработчики предусмотрели и возможность использования других идентификаторов, в том числе NFC, BLE, RFID, HID и QR-код, в виде пластиковых карт, силиконовых браслетов, брелоков AirTag. Это позволяет задействовать любой удобный вариант двухфакторной идентификации.