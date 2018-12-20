Компания Comindware признана крупнейшим разработчиком BPMS по итогам 2018 г.

Компания Comindware, резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», заняла первую позицию в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS в 2018 г. по версии CNews Analytics.

Comindware предоставляет Low-code платформу для цифровизации процессов, Comindware Business Application Platform. В основе платформы – управление бизнес-процессами (BPMS), кейсами (ACM), задачами плюс социальное взаимодействие. Среди разрабатываемых на платформе решений – управление продажами (CRM), задачами и поручениями, работа с поставщиками (SRM), а также MDM, ITSM и многие другие приложения. Comindware Business Application Platform разрабатывается в России и базируется на инновационной графовой системе управления базами данных (СУБД) отечественного производства, что обеспечивает полное соответствие требованиям импортозамещения.

Рейтинг представлен в рамках обзора российского рынка BPM 2018, составленного агентством CNews Analytics. Агентство входит в группу компаний РБК.

В рамках обзора рынка BPM эксперты отмечают стремительный рост спроса на BPM-решения, предоставляющие возможность быстрой настройки бизнес-процессов и модификации системы без привлечения разработчиков и дополнительных ресурсов (Low-code). Мнение экспертов дополнительно подтверждается тем, что лидирующую позицию в рейтинге разработчиков BPMS за 2018 г. заняла компания Comindware – разработчик Low-code платформы для цифровизации процессов, Comindware Business Application Platform.

«Для нас большая честь – возглавить рейтинг BPMS разработчиков от крупнейшего издания в сфере высоких технологий в России и странах СНГ. Мы благодарны ключевым клиентам и партнерам-интеграторам за поддержку и будем рады продолжить технологическую поддержку волны интереса бизнеса к концепции Low-code. Поэтому наш основной фокус – это дальнейшее развитие Low-code и BPM технологий, а также разработка новых инновационных инструментов для наших клиентов по всему миру», – сказал основатель и президент компании Comindware Максим Цыпляев.

«В 2017 г. компания Comindware получила минигрант от Фонда «Сколково» на выпуск новой версии Low-code платформы с расширенной функциональностью. Динамика развития проекта и показатели, отраженные в рейтинге CNews Analytics, подтверждают, что грантовыми инвестициями был поддержан правильный проект. На сегодня у Comindware много внедрений у крупных заказчиков как на российском рынке, так и в США», – отметила руководитель направления «HR-технологии и IT-решения повышения эффективности процессов» Фонда «Сколково» Ирина Воспенникова.