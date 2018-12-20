Клуб «Манчестер Сити» стал использовать инновации SAP непосредственно во время игры

Футбольный клуб «Манчестер Сити» первым стал использовать инновации SAP непосредственно во время игры. Компания SAP помогает футбольным командам, тренерам и спортсменам во всем мире играть эффективнее, используя возможности технологии больших данных. SAP предоставляет спортсменам инновационные инструменты для принятия решений в режиме реального времени. И иногда именно благодаря им команде удается преодолеть критический рубеж между победой и поражением.

В числе клиентов SAP – Женская теннисная ассоциация (WTA), чемпионка Уимблдонского турнира Анжелика Кербер, команда SAP по экстремальному парусному спорту SAP Extreme Sailing Team, Немецкий футбольный союз (DFB), а также футбольный клуб «Манчестер Сити». Сотрудничество SAP и «Манчестер Сити» началось в 2015 г. с внедрения ряда решений, упрощающих бизнес-процессы и расширяющих взаимодействие клуба с болельщиками. Теперь партнеры сфокусировались на технологиях, которые могут быть использованы на поле во время матчей. Ранее в этом году изменились правила проведения матчей Премьер-Лиги, теперь спортсмены могут носить специальные датчики как во время игр, так и на скамье запасных.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» во время чемпионата начал использовать SAP Challenger Insights при подготовке к матчам, чтобы спланировать игру, в раздевалке для оперативной корректировки тактики на поле и после соревнований – для стратегии будущих игр. После успешного внедрения в 2017 г. «Манчестер Сити» вместе с SAP стал разрабатывать улучшенную версию этой технологии для футбольного сезона в 2018 г., ей пользовались и мужская, и женская команды клуба.