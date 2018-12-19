«Ренессанс Брокер» автоматизировал бухучет в соответствии с требованиями ЦБ

«1С-Рарус» объявила о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы бухгалтерского учета в «Ренессанс Брокер» в соответствии с новыми требованиями Центрального банка РФ.

«Ренессанс Брокер» анализирует результаты автоматизации бухгалтерского учета и новых видов отчетности. В 2016 году Центральный банк РФ выпустил новые стандарты, существенно изменяющие бухгалтерский учет некредитных финансовых организаций. Перед компанией «Ренессанс Брокер» встал вопрос о внедрении системы бухгалтерского учета с максимальной автоматизацией учета и новых видов отчетности. За 3 месяца «1С-Рарус» не только помог компании автоматизировать деятельность по новым стандартам, но и разработал новый продукт - «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация».

«Ренессанс Брокер» — профессиональный участник рынка ценных бумаг с 1998 года, имеет лицензии на осуществление депозитарной, дилерской и брокерской деятельности. Деятельность компании соответствует строгим профессиональным международным стандартам. «Ренессанс Брокер» — одна из ведущих и самых уважаемых инвестиционных компаний на рынке.

В 2016 году Центральный банк РФ выпустил новые стандарты, существенно изменяющие бухгалтерский учет хозяйственной и профессиональной деятельности некредитных финансовых организаций. Так, привычные каждому бухгалтеру правила учета по российским стандартам бухгалтерского учета были заменены на ОСБУ — отраслевые стандарты бухгалтерского учета, основанные на принципах МСФО. Такие изменения потребовали от компании полностью заменить текущую систему учета на новую, поддерживающую единый план счетов согласно Положению Банка России от 2 сентября 2015 г. №486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения».

Помимо существенных изменений в бухгалтерском учете, Положением Банка России №532-П «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг…» были кардинально расширены требования к годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Если ранее квартальная отчетность состояла всего из двух форм, то отчетность по ОСБУ включает в себя более 120 таблиц и большое количество текстовых раскрытий.

Встал вопрос о внедрении системы бухгалтерского учета с максимальной автоматизацией учета и новых видов отчетности. Так как стандарты Центробанка были только выпущены, готового продукта на рынке, который бы учитывал все требования ОСБУ, еще не существовало: был ряд решений в той или иной степени готовности, из которых требовалось выбрать одно, в наибольшей степени удовлетворявшее требованиям заказчика по функциональности, производительности и масштабируемости. Партнером «Ренессанс Брокер» стала компания «1С-Рарус» как разработчик и интегратор ИТ-решений с 18-летним опытом работы в компаниях, оказывающих брокерские услуги, на тот момент уже выпустившая собственное отраслевое решение на платформе «1С:Предприятие 8» — «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация, редакция 1».

Задача «1С-Рарус» была — внедрить новую программу за 3 месяца. Для соблюдения такого рекордного срока компания мобилизовала ресурсы разработки: фактически программа дорабатывалась в режиме реального времени. За требуемые 3 месяца команда доработала систему до состояния, удовлетворявшего основным нуждам бизнеса, и запустила ее в эксплуатацию.

За первый 2017 год работы, когда учет и отчетность по ОСБУ велась в тестовом режиме в соответствии с Планом перехода Банка России, программа продолжала активно развиваться и дорабатываться — был внедрен налоговый учет, автоматизированы отчетные формы бухгалтерской, налоговой, регуляторной и статистической отчетности.

Сейчас «Ренессанс Брокер» располагает мощным инструментом для ведения бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерско-финансовой и надзорно-статистической отчетности. Глубоко проработанный учет дилерских операций с ценными бумагами, репо и производными финансовыми инструментами. Высокую скорость работы (в месяц система обрабатывает более 700 тысяч собственных сделок с ценными бумагами). Удобство для пользователя в поддержке специфических требований ОСБУ (автоматическое формирование и подбор лицевовых счетов, автоматический выбор верных символов ОФР, настраиваемые отчеты и пр.).

Автоматизированный налоговый учет, включая заполнение декларации налога на прибыль, НДС, а также расчет отложенных налогов и связанных примечаний. Высокая степень автоматизации бухгалтерской, налоговой и регуляторной остчетности: в «1С НФО» автоматизировано заполнение более 100 таблиц бухгалтерской отчетности, а также основные регуляторные формы центрального банка и статистические формы. При этом автоматизация продолжается, в том числе с учетом новых требований регулятора, которые вступают в силу в 2019 году.

Максим Улупов, вице-президент, руководитель направления по методологии и проектам ООО «Ренессанс Брокер», отметил: «Сегодня у нас степень автоматизации отчетности - одна из лучших в отрасли. Мы сотрудничаем с «1С-Рарус» более 12 лет и оцениваем весь период нашего партнерства в сфере разработки и внедрения ИТ-решений исключительно положительно. Сейчас мы успешно работаем в новой системе «1С-Рарус: НФО» и планируем развивать ее и дальше: внести еще ряд доработок, связанных с XBRL-отчетностью, сделать уровень автоматизации еще выше. Всегда есть, куда стремиться».