ОС «Роса Кобальт» получила сертификат соответствия ФСТЭК России

НТЦ ИТ «Роса» объявил о том, что операционная система «Роса Кобальт», разработанная компанией и производимая НПО «Ангстрем», получила сертификат соответствия ФСТЭК России. Сертификат №4039 был выдан 7 декабря 2018 года на основании результатов успешно пройденных сертификационных тестов, проведенных в испытательной лаборатории «ЦБИ».

Сертификат ФСТЭК подтверждает, что система «Роса Кобальт» является операционной системой, соотвествующей требованиям по безопасности информации, установленных в документах «Требования безопасности информации к операционным системам» (ФСТЭК России, 2016) и «Профиль защиты операционных систем типа А червертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2017).

«Роса Кобальт» может использоваться для обеспечения безопасности автоматизированных систем класса до 1Г включительно, а также для защиты данных в информационных системах персональных данных.

Операционная система «Роса Кобальт» поставляется в виде дистрибутивов для рабочих станций и серверов. Дистрибутивы содержат наборы программ для работы с документами, графикой, видео, аудио, электронной почтой, в сети интернет, совместной работы, СУБД, а также включают средства поддержки доменной инфраструктуры, средства управления сетью, распределёнными файловыми системами и построения кластерных решений.

Операционная система работает на аппаратных платформах с процессорной архитектурой х64; может использоваться для запуска отечественного системного и прикладного ПО разных классов, работающего в среде Linux.

Полученный сертификат позволяет применять операционную систему «Роса Кобальт» в информационных системах органов государственной власти и коммерческих организаций.

Владислава Васильева, генеральный директор НТЦ ИТ «Роса», отметила: «Мы всегда уделяли большое внимание сертификации ФСТЭК – продукты НТЦ ИТ «Роса», предназначенные для защиты информации, в обязательном порядке проходят испытания и имеют соответствующие сертификаты. Таким образом, наши клиенты получают дополнительные гарантии надежности продуктов НТЦ ИТ «Роса» и могут обеспечить надежную защиту в своих информационных системах с помощью наших продуктов».