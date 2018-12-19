Команда backend-платформы Scorocode анонсировала выход новой версии сервиса

Резиденты «Сколково» – разработчики платформы Scorocode, объявили о запуске второй версии backend-платформы Scorocode (scorocode.ru), предназначенной для быстрого создания приложений. Релиз включил обновленную архитектуру, возможность эмуляции серверной среды для локальной разработки и ряд других инструментов.

Одно из отличий второй версии Scorocode – обновленная архитектура платформы. Теперь все сервисы размещаются в контейнерах docker, оркестрируемых kubernetes. Функционал Scorocode расширен консольной утилитой scroocode-cli для эмуляции серверной среды на локальном компьютере, реляционной базой данных PostgreSQL, Redis, воркерами node.js для исполнения скриптов и запуска серверов, с опцией упаковки собственных модулей, разработанных на любых языках программирования. В части статистики, мониторинга и аналитики приложений платформа поддерживает подключение к дашборд для отображения метрик Grafana. Помимо перечисленных особенностей разработчики Scorocode анонсируют обновленную тарифную политику, индивидуальный подход к каждому клиенту и различные уровни SLA и технической поддержки.

«Мы прислушиваемся к пожеланиям пользователей. Новая версия Scorocode – это результат кропотливого анализа обратной связи, полученной от пользователей первой версии Scorocode, как частных, так и корпоративных. В релиз вошли те функции, которые особенно востребованы и популярны. Платформу ждет дальнейшее развитие, ориентированное на потребности клиентов», – сказала Ара Исраелян, CTO и учредитель Scorocode.

Продукт развернут на базе и в партнерстве с «Яндекс.Облако». Благодаря сотрудничеству с провайдером Scorocode удалось значительно снизить стартовый тариф для пользователей публичного облака. Теперь это 990 рублей в месяц за возможность работы на выделенных ресурсах «Яндекс.Облака» с потенциалом в любой момент добавлять необходимые IaaS-ресурсы. Первые 30 дней работы с сервисом предоставляются пользователям бесплатно – для оценки функционала и возможностей второй версии Scorocode.

«Развитие Яндекс.Облака возможно только в партнерстве с другими компаниями, создающими собственные сервисы. Мы рады видеть, что Scorocode выбрали нашу платформу для своего нового продукта. Создание эко-системы вокруг платформы даст рынку больше полезных и интересных продуктов и инструментов. В конечном итоге, пользователь – малый ли бизнес, крупная компания или стартап – будет выигрывать от того, что многие продукты и технологии становятся удобнее и доступнее благодаря Облаку», – отметил Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса, «Яндекс.Облако».

Продукт Scorocode зарегистрирован в реестре Минкомсвязи и обеспечивает хранение данных пользователей на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями 152-ФЗ.

«В свете тенденций по импортозамещению и рекомендаций Минкомсвязи по использованию отечественного ПО платформа Scorocode представляется особенно актуальным решением», – сказал Сергей Воинов, руководитель направления IoT, Электроника, Digital Health Фонда «Сколково».

Scorocode –облачная российская backend-платформа, которая упрощает разработку мобильных, WEB и настольных приложений любого масштаба. Scorocode содержит набор готовой серверной функциональности, что позволяет писать меньше кода и не заботиться об обеспечении инфраструктуры бэкенда. Сервис более чем в 2 раза сокращает сроки выхода продуктов на рынок и подходит широкому кругу пользователей: от студий разработки и индивидуальных разработчиков до крупных компаний, у которых есть потребность в быстром создании масштабируемых высоконагруженных приложений.