Российское ПО ITProject RFID Server поддерживает терминалы Chainway

Компания «Октрон», российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных от Shenzhen Chainway Information Technology Co. сообщила, что ручные мобильные терминалы Chainway теперь поддерживаются российской программной платформой ITProject RFID Server.

ITProject RFID Server – программная платформа для создания RFID-систем, разработанная российской компанией «АйТиПроект». Она обеспечивает простую разработку и развертывание RFID-систем различной степени сложности для отслеживания перемещения объектов, людей, транспорта, автоматизации производственных и логистических процессов.

«Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и показателям надежности, RFID ридеры Chainway уже имеют спрос в наших проектах. В настоящий момент у нас есть заказчик в ритейле, который выбрал для своего проекта Chainway C72. В другом нашем проекте на производстве эти UHF RFID ридеры используются для инвентаризации комплектов и контроля приемки состояния деталей», – отметил руководитель отдела внедрения отраслевых RFID-систем компании «АйТи Проект» Сергей Шелковый.