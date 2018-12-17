РЕД ОС подтвердила совместимость с платформами Re:Doc

«Ред Софт» и «Интегрикс» в рамках заключенного технологического партнерства протестировали на совместимость свои продукты: российскую операционную систему РЕД ОС и программные платформы Re:Doc. Испытания, проведенные специалистами компаний, подтвердили корректность совместной работы продуктов.

РЕД ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

Re:Doc – Мои документы – программная платформа для создания специализированных программных решений, использующая при развертывании как клиент-серверную архитектуру, так и децентрализованную (p2p), обладающая встроенными средствами настройки бизнес-процессов, хранилищ данных, программных интерфейсов взаимодействия, прав доступа и использующая понятие «электронных дел» при развертывании единого делового пространства общения между участниками, дополнительно имеющая в своем составе преднастроенные конфигурации и специализированные программные модули для организации и поддержания деятельности многофункциональных центров (МФЦ, бренд «Мои документы»). Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014617651 (дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 30 июля 2014 г.). Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№1280).

Re:Doc - Core – программная платформа для создания кроссплатформенных специализированных программных решений, использующая при развертывании как клиент-серверную, так и децентрализованную (p2p) архитектуру, обладающая встроенными средствами настройки бизнес-процессов, хранилищ данных, программных интерфейсов взаимодействия, прав доступа и использующая понятие «электронных дел» при развертывании единого делового пространства общения между участниками. Продукт зарегистрирован в Реестре программ для ЭВМ.

«Одна из намеченных целей - сделать РЕД ОС удобной универсальной средой для всех: для государственных служащих, для предпринимателей, для работников финансовой сферы, для медицинских работников, для обычного пользователя. Благодаря коллегам из "Интегрикс", мы расширяем список совместимых решений, что позволяет приблизится к нашей цели», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Работы по тестированию совместимости наших программных продуктов семейства "Re:Doc" были проведены в сжатые сроки, с привлечением всех заинтересованных сторон, начиная от программных архитекторов, заканчивая конечными пользователями. Надеемся, что в дальнейшем мы обеспечим 100% совместимость все остальных наших программных платформ с российской операционной системой РЕД ОС, и обеспечим свой вклад в важный и непростой процесс импортозамещения программного обеспечения», - сказал Высоковских Сергей, руководитель департамента IT-решений «Интегрикс».