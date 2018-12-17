«Онланта» и «Первый БИТ» создали облачную СХД для Fiat Chrysler

«Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и «Первый БИТ» создали систему учёта и хранения данных клиентов дилерских центров на базе «1С:Предприятие 8» и облачного сервиса OnCloud.ru. Система содержит данные более 40 тысяч клиентов.

Компании «ЭфСиЭй РУС», российскому подразделению Fiat Chrysler Automobiles (FCA), потребовалась система хранения клиентских данных в российском облаке в связи со вступлением в силу закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно ему, персональные данные российских граждан должны храниться в базах данных на территории России. До этого компания использовала данные, находящиеся на территории Евросоюза, – на дилерском портале концерна FCA Linkentry.

Проект реализовали в два этапа. На первом этапе специалисты компании «Первый БИТ» развернули систему регистрации персональных данных на базе «1С:Управление торговлей 8». Имеющиеся персональные данные клиентов перенесли в новую информационную систему и настроили обмен данными с интернет-порталом дилерской сети.

На втором этапе специалисты компании «Онланта» привели созданную систему в соответствие с ФЗ-152 «О персональных данных». Программно-аппаратный комплекс ЦОД OCSS с данными клиентов-граждан РФ был развёрнут в облаке OnCloud.ru. Комплекс аттестован Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Федеральной службой безопасности.

Система обеспечивает третий уровень защищённости персональных данных. Несанкционированному доступу к базам данных препятствуют сертифицированные средства защиты информации. Права доступа к программам, каталогам и файлам в ЦОД OCSS разграничены. Помимо хостинга и защиты системы «Онланта» обеспечивает поддержку бесперебойной работы серверов и системного ПО, в том числе осуществляет резервное копирование данных.

Александр Левандовский, ИТ-менеджер «ЭфСиЭй РУС», сказал: «Выбирая партнеров, мы обращали особое внимание на опыт создания аналогичных систем и возможность работы только с сертифицированными средствами защиты. Сотрудники «Первого БИТа» и «Онланты» создали для нас надёжную и безопасную систему хранения персональных данных. Особенно важно, что она полностью соответствует требованиям российских надзорных органов в сфере хранения и обработки персональных данных».

Сергей Таран, генеральный директор компании «Онланта»: «Федеральный закон №152 имеет множество тонкостей и нюансов. Нужны время, человеческие и финансовые ресурсы, чтобы построить систему хранения и защиты персональных данных в полном соответствии с законом. Для таких крупных компаний, как «ЭфСиЭй РУС», передать эту задачу на аутсорсинг – способ сэкономить ресурсы и разделить ответственность, делегировав профессионалам реализацию технических требований к информационным системам персональных данных».

Александр Яковлев, руководитель проекта в компании «Первый БИТ», отметил: «С клиентскими данными работают, в основном, сотрудники дилерских центров и операторы клиентской службы. Для них максимально понятен функционал программы и удобен ее интерфейс. Эта конфигурация 1С собирает и упорядочивает большие объемы информации. В программном решении можно искать клиентов по фамилии, номеру телефона или адресу электронной почты. Кроме того, «1С:Управление торговлей» гибко интегрируется с другими системами для быстрой настройки обмена данными».