«НИИК» контролирует объекты строительства с помощью «1С:ERP Управление строительной организацией 2»

Нижегородский филиал компании «1С-Рарус» и «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» завершили проект по внедрению «1С:ERP Управление строительной организацией 2». В результате оптимизирован складской учет, реализована эффективная система планирования закупок по технологическим спецификациям. Время обработки заказов поставщикам сокращено с 1 месяца до нескольких дней. Обеспечено бесперебойное снабжение объектов оборудованием и комплектующими, при этом объем запасов на складе снижен на 30%.

Организовано оперативное финансовое планирование, сокращены кассовые разрывы и уменьшено использование кредитных средств для обеспечения строительно-монтажных работ и закупок оборудования и комплектующих, — все это, по оценкам руководства, позволит компании в перспективе экономить от 1 до 10 млн руб. ежегодно.

Ранее для управления проектами строительства в компании использовались электронные таблицы, причем для каждого проекта структура файлов создавалась заново, без общих для всех проектов правил. Сметный отдел, отдел по закупкам и поставкам оборудования и финансово-экономический отдел вели свой собственный учет по каждому проекту, что препятствовало быстрому получению консолидированной отчетности. Также существовала проблема оперативного взаимодействия подразделений организации, а информация о складских остатках имелась только на бумажных носителях.

Внедрение системы помощью «1С:ERP Управление строительной организацией 2» заняло 7 месяцев, что позволило без задержек начать работы по новому масштабному проекту строительства по EPC-контракту в автоматизированной системе. На данный момент «1С:ERP Управление строительной организацией 2» используется для управления работами сразу по нескольким объектам строительства. Это позволяет контролировать каждый из объектов в отдельности, получать полную и актуальную информацию по этапам работ и оперативно принимать управленческие решения. Всего в системе автоматизировано 40 рабочих мест.

Ключевые итоги проекта:

Разработанные механизмы планирования и резервирования ТМЦ в разрезе проектов и объектов строительства позволили отказаться от бумажных носителей, вести учет закупок и контролировать состояние складских запасов на предприятии. Оперативный складской учет и возможность резервирования складских запасов помогли снизить материальные запасы на 30%.

Автоматизировано управление закупками с технологической спецификацией. Время от возникновения потребности в оборудовании и материалах до оформления заказа поставщикам сокращено от 1 месяца до нескольких дней. Разрыв между подготовкой технологических спецификаций и планированием поставок оборудования и комплектующих полностью исключен.

Срок подготовки управленческих отчетов сократился с 7 дней до 1 часа. Вариативность стандартных форм управленческой отчетности увеличилась в 10 раз.

Оптимизировано финансовое планирование. Появилась возможность получения актуальной информации по платежам.

Реализованы инструменты управления тендерными процедурами. Это ускорило подготовку лотов и значительно снизило расходы на сопровождение торгов.