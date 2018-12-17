КРОК разработал ИТ-решение для промбезопасности и охраны труда

КРОК представил собственную разработку — комплексное решение для обеспечения безопасности на рабочих местах и повышения производительности труда. Презентация прошла на XXII международной специализированной выставке «Безопасность и Охрана труда — 2018», где КРОК продемонстрировал комплекс умных систем для промышленной безопасности и охраны труда.

Выставка «БиОТ 2018» прошла в Москве 11—14 декабря в павильоне №75 на ВДНХ. Мероприятие посетило несколько тысяч специалистов из России, Китая, Германии, США, Великобритании, Чехии, Бразилии и других стран. Среди них — руководители по безопасности и охране труда, служб снабжения средствами индивидуальной защиты (СИЗ), директора по производству, ведущие специалисты государственных и коммерческих предприятий.

На интерактивном стенде КРОК более тысячи участников выставки протестировали работу передовых IT-систем для проведения предрейсовых и предсменных осмотров, контроля ношения работниками СИЗ, отслеживания физического состояния и локального позиционирования на объектах, отображения событий на 3D-модели здания и оценки поведения водителей в режиме реального времени.

На выставке «БиОТ-2018» впервые КРОК представил собственное комплексное решение — интеграционную платформу для обеспечения безопасности на рабочих местах и повышения производительности труда.

Новая платформа позволяет связать в единую картину событийной обстановки (в том числе в 3D-формате) любые системы – видеоаналитики и локального позиционирования, промышленного и носимого интернета вещей, контроля и управления доступом (СКУД), диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) и пр. Инструмент обрабатывает информацию со всех источников, выявляет угрозы, оповещает оператора ситуационного центра, предлагает варианты реагирования.

Работа интеграционной платформы направлена на повышение безопасности, минимизацию количества аварий и несчастных случаев, предотвращение хищений, профилактику нарушений правил безопасности за счет выявления проблемных участков.

«Специально для БиОТ мы отобрали решения, которые отлично вписываются в концепцию нулевого травматизма, помогают контролировать риски, выявлять угрозы, принимать превентивные меры для снижения травматизма и обеспечения безопасности работников даже самых опасных производств. Одним из решений стал наш новый продукт для ситуационных центров, позволяющий отображать событийную обстановку на модели здания», — отметил Сергей Стрелков, директор по разработке программного обеспечения КРОК, добавив, что на выставке команда КРОК провела более ста целевых презентаций платформы и получили живой положительный отклик от представителей различных отраслей промышленности, включая нефтегазовый сектор, строительство и металлургию.

Для проверки работы системы видеоналитики, которая фиксирует нарушения при ношении средств индивидуальной защиты, КРОК предлагал участникам выставки примерить каску и перчатки. Отсутствие одного из атрибутов система определяла как нарушение («нет каски», «нет перчаток»). Также КРОК презентовал и другое решение, основанное на видеоналитике, которое применяется для выявления опасных действий водителей — курение, разговор по телефону или прием пищи за рулем. Технология фиксирует инцидент и в online-режиме передает сигнал в ситуационный центр.

«Мы приехали на выставку в поиске новых средств индивидуальной защиты и контроля состояния наших работников, а нашли актуальные для нашей электростанции решения для видеоналитики, ведь наши люди имеют ограничения доступа к опасным зонам, при этом необходимо обеспечивать контроль за соблюдением требований правил безопасности, — сказал Александр Лесных, начальник отдела охраны труда и техники безопасности компании «Бийскэнерго», входящей в структуру Сибирской генерирующей компании. — Нам необходимо оптимизировать контроль безопасности, который мы осуществляем, прежде всего, в целях профилактики нарушений и заботы о здоровье и жизни наших сотрудников».

Более 100 человек, посетивших стенд компании КРОК, проверили состояние своего здоровья по показателям, которые могли бы повлиять на их работоспособность, например, перед спуском в шахту. В этом помогал терминал функциональной диагностики, предназначенный для проведения предсменных и послесменных осмотров. Решение также может использоваться как инструмент телемедицины.

В базовую комплектацию терминала входят датчики для измерения артериального давления, пульса, степени насыщения крови кислородом и содержания паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Дополнительно можно установить датчики измерения веса и температуры тела, а также разработку КРОК — пупиллометр — прибор для измерения зрачковой реакции на свет, который позволяет оценить состояние центральной нервной системы, сильную усталость, воздействие наркотических препаратов.

Другое решение КРОК — умная ключница с модулем алкотестирования регулирует допуск сотрудников к помещениям рабочего пространства. Условный «ключ от цеха» получили несколько сотен человек, протестировавших работу оборудования на стенде. В инструменте предусмотрено администрирование и контроль ключей по пластиковым картам (RFID-метки), пин-коду, отпечаткам пальцев или распознаванию лица. После аутентификации в системе пользователь может взять только те ключи, к которым ему разрешен доступ. Также возможна интеграция ключницы с системой контроля и управления доступом (СКУД) для повышения уровня безопасности и учета рабочего времени сотрудников.