AMD внедряет трансляцию ПК-на-VR в драйвер Radeon Software

AMD представила AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, новое поколение своего программного обеспечения для видеокарт AMD Radeon, предоставив новые иммерсивные функции и визуальные впечатления для геймеров, создателей контента и энтузиастов.

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition раскрывает возможности графики AMD Radeon, демонстрируя средний прирост производительности до 15% в самых популярных на сегодняшний день играх по сравнению с результатами прошлого года. Версия ПО 2019 Edition также позволяет игрокам на ПК транслировать игры на ПК и видео на мобильные устройства. Данная версия является первым решением компании AMD, разработанным для стриминга с качеством ПК на отдельные VR-устройства, что обеспечивает VR-погружение миллионам дискретных VR-систем.

«ПО AMD Radeon было разработано, чтобы достичь максимальной стабильности и производительности и предоставить непревзойденные впечатления от игр, — сказал Андрей Здравкович, корпоративный вице-президент по программному обеспечению в Radeon Technologies Group. — Мы рады представить наше самое масштабное обновление ПО за всю историю. Оно основано на самом стабильном в отрасли драйвере, AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition обеспечивает двузначное увеличение производительности в ряде игр, а также открывает новые поразительные возможности, позволяя геймерам проще чем когда-либо оптимизировать свои графические настройки, максимизируя качество игрового процесса на ПК для новичков и опытных пользователей Radeon GPU».

В числе новых и улучшенных функций AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition.

PC-to-VR и стриминг на мобильных устройствах: AMD Radeon ReLive вместе с обновленным приложением AMD Link и специальными приложениями VR теперь позволяет передавать игры с ПК и видео на отдельные шлемы VR, а также на множество телефонов и планшетов на базе Android и iOS через домашние сети Wi-Fi. Новая функциональность позволяет получить аналогичный ПК опыт на мобильных устройствах и дискретных VR-системах с яркими цветами и невероятно четким изображением.

Повтор игрового момента: Драйвер AMD Radeon ReLive, который может вести потоковое вещание и помогает делиться своими лучшими моментами в играх, теперь также позволяет наслаждаться победами моментально, создавая клипы от 5 до 30 секунд прямо в игре и сохранять их в виде GIF-анимации, не покидая приложения. В дополнение встроенный редактор предлагает новые инструменты работы с контентом, позволяя транслировать видеопоток и захватывать видео, а также встраивая ещё больше контента в потоковое видео.

Мощные средства оптимизации улучшают работу графики AMD Radeon: Обновленные и удобные для пользователей инструменты упрощают настройку игр и системы: Radeon Game Advisor: Новый мастер, который помогает геймерам пройти весь процесс настройки своих игр для достижения оптимального сочетания плавной анимации и визуальной четкости.

Radeon Settings Advisor: Автоматически рекомендует системные параметры и настройки дисплея для достижения оптимального игрового опыта в один клик.

Upgrade Advisor: Определяет, соответствует ли ПК минимальным и рекомендованным требованиям разработчика игры, предлагая при необходимости варианты обновления AMD CPU и GPU.

Обновленное приложение AMD Link: Бесплатное мобильное приложение AMD Link отличается улучшенным интерфейсом, новыми возможностями обновления драйвера, а также улучшенной поддержкой галереи Radeon ReLive. И впервые пользователи могут применять голосовые команды, чтобы контролировать работу Radeon ReLive и отслеживать параметры производительности.

Улучшенная производительность и управление питанием: Технология AMD Radeon WattMan теперь позволяет в один клик получить контроль над автоматическим разгоном GPU и памяти, а также автоматической настройки питания GPU. Переработанная утилита AMD Radeon Chill для снижения энергопотребления обеспечивает экономию энергии до 20% в некоторых приложениях.

Плавная, отзывчивая и поразительная графика: Улучшенная технология AMD Radeon FreeSync 2 HDR позволяет проводить автоматический маппинг тонов, а также достигнуть исключительной контрастности и визуальной целостности в деталях для всех дисплеев FreeSync. В дополнение к этому функция AMD Virtual Super Resolution теперь поддерживает ультра-широкие дисплеи с соотношением 21:9.

Отслеживайте, записывайте и настраивайте параметры, не покидая игру: Обновленная функция Radeon Overlay позволяет пользователям получить доступ к системным параметрам прямо на экране, и теперь она предоставляет доступ к игровым настройкам AMD Radeon WattMan, Enhanced Sync и Game Advisor. Новый релиз также позволяет в один клик перейти к решениям из экосистемы AMD Radeon Software, включая Radeon ReLive, мониторинг производительности, Radeon Chill, Frame Rate Target Control (FRTC), Radeon FreeSync и цветопередачи.

Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition уже доступен для скачивания по ссылке.