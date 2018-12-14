В Smart Engines создана технология распознавания печатей и штампов

Специалисты Smart Engines создали технологию распознавания печатей и штампов на документах в видеопотоке, фотографиях и отсканированных изображениях. Технология позволяет добавить в мобильные, серверные и десктопные приложения возможность находить печати (штампы) и извлекать из них информацию. Ее первым применением стало использование во флагманском продукте компании Smart IDReader для распознавания в паспорте РФ гербовой печати, печатных штампов с регистрацией и информацией о ранее выданных паспортах.

«В основе разработанной технологии лежит комбинирование модельных подходов, отвечающих за корректную локализацию печатей и штампов, и специальных алгоритмов машинного обучения, которые используются для решения высокоуровневых задач локализации структурных объектов и распознавания символов на изображениях и в видеопотоке», – сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

Теперь Smart IDReader позволяет распознавать код подразделения, выдавшего паспорт, не только из текстового поля и машиносчитываемой зоны MRZ (при ее наличии), но и непосредственно на гербовой печати. При обработке страниц паспорта РФ, система позволяет находить и извлекать тестовые данные из штампов регистрации и сведений о ранее выданных документах, имеющих печатное заполнение. Эта информация может использоваться для проведения различных проверок и автозаполнения договоров в банках, страховых компаниях, проектах шеринговой экономики и других сервисах.

Возможность распознавания печатей и штампов в паспорте РФ на изображениях и в видеопотоке доступна пользователям Smart IDReader начиная с текущей версии системы 2.2.0. Новая функциональность оптимизирована для архитектур «Эльбрус», «КОМДИВ», SPARC, MIPS, ARM, x86 и совместима с операционными системами iOS, Android, Sailfish Mobile OS RUS, «Эльбрус», Linux, Windows, macOS и Solaris.

Протестировать распознавание печатей можно установив бесплатное демонстрационное мобильное приложение Smart IDReader, размещенное в Google play и App Store. Для этого пользователям достаточно показать страницу паспорта с печатью камере своего смартфона или обработать заранее сделанную фотографию документа. Smart IDReader обеспечивает безопасность работы с данными, так как выполняет все вычисления автономно на мобильном устройстве, не хранит и не передает данные на обработку через интернет.