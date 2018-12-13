Три продукта НТЦ ИТ «Роса» внесены в Единый реестр российских программ

НТЦ ИТ «Роса» объявил о том, что сразу три продукта компании были внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Список продуктов включает ROSA Enterprise Desktop (RED), ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD) и ROSA Enterprise Linux Server (RELS).

Все продукты предназначены для оснащения рабочих мест пользователей без специальных требований по информационной безопасности. Они совместимы с популярными свободными и коммерческими приложениями уровня предприятия, в том числе на бинарном уровне, быстро устанавливаются и настраиваются, и включают официальную поддержку техническими специалистами НТЦ ИТ «Роса».

Ранее в Единый реестр ПО были также внесены программы ОС «Роса» Хром (5 сентября 2016 года) и ОС «Роса» Кобальт (8 октября 2016 года).

Продукты полностью вписываются в концепцию, заложенную президентом Российской Федерации по развитию цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности.

НТЦ ИТ «Роса» входит в список производителей системного программного обеспечения, имеет собственный репозиторий, а также совместима с российскими платформами, благодаря чему продукция компании полностью отвечает тенденциям рынка импортозамещения.

В условиях объявленного в стране курса на импортозамещение, изложенном в постановлении Правительства от 16 ноября 2015 N 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внесение RED, RELD и RELS в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных является шагом в развитии отечественного ПО и в развитии НТЦ ИТ «Роса» в частности, отметили в компании.