Philips установила ангиографическую систему Azurion 3 в БУЗ ВО «Бобровская районная больница»

Компания Philips установила первую в России ангиографическую систему Azurion 3 в БУЗ ВО «Бобровская районная больница». Благодаря Azurion высокие медицинские технологии Philips в сфере кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии станут доступнее для жителей Воронежской области, что положительно отразится на качестве медицинской помощи в регионе

Инновационный комплекс даст возможность врачам выполнять с высокой точностью малоинвазивные ангиографические исследования и процедуры в сфере интервенционной кардиологии.

Оборудование обладает интуитивно понятным интерфейсом, который помогает врачу быстро освоить управление и навигацию, и за счёт этого добиться быстрого и уверенного выполнения процедур. Благодаря новой рентгеновской трубке специалисты могут выполнять более длительные исследования, а также получать четкие изображения в глубоких проекциях даже у пациентов крупного телосложения. Рентгеновская трубка оснащена системой фильтрации SpectraBeam, что обеспечивает высокое качество визуализации при низких дозах облучения.

«Установка нового ангиографического комплекса Philips Azurion 3 стало одним из ключевых этапов в развитии здравоохранения в Боброве и в Воронежской области в целом. С открытием современной рентгеноперационной врачи смогут выполнять широкий спектр процедур на сердечно-сосудистой системе, включая диагностическую коронарографию, стентирование и внутрисосудистую установку фильтров. Высокотехнологичное оборудование позволит увеличить пропускную способность клиники и выполнять до 200 стентирований коронарных артерий в год. В дальнейшем при выходе на расчетное число ежегодных вмешательств мы планируем привлекать на плановое лечение в Воронежскую область пациентов из соседних регионов», – отметил главный врач Бобровской районной больницы Роман Шурупов.