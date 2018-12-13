Норникель реализовал проект по созданию корректирующей отчетности на базе SAP

Компания Норникель реализовала проект по созданию корректирующей отчетности по расчету страховых взносов на основании нового решения SAP HCM – Report Management System (RMS). Новая система позволит компании формировать отчетность без ручных корректировок и сократить время на ее подготовку. На данный момент решение внедрено на трех предприятиях Норникеля с общей численностью более 12 000 сотрудников. Анонс запуска системы был представлен в рамках Саммита по локализации решений SAP, прошедшем в Центре цифрового лидерства SAP в Москве. В мероприятии приняли участие партнеры и клиенты компании, а также эксперты Федеральной Налоговой Службы и Фонда Социального Страхования.

Главной предпосылкой внедрения системы стали требования российского законодательства – приказ ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551. Согласно приказу, компания должна предоставлять в Федеральную налоговую службу РФ корректирующую отчётность с учетом изменения данных за предыдущие отчетные периоды, например, предоставление больничных листков за время нахождения человека в отпуске, выплате пособий и других обстоятельствах.

«Разработка решения с учетом требований российского законодательства осуществлялась сотрудниками московского подразделения SAP Labs CIS. В результате тесной кооперации с Норникелем в рамках тестирования новой функциональности, мы смогли выпустить решение SAP RMS, которое сегодня доступно клиентам по всей России», – отметил генеральный директор SAP Labs CIS Андрей Биветски.