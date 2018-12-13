EMM SafePhone 4.0: новая эпоха корпоративной мобильности

Компания «НИИ СОКБ» завершила работу над новой версией EMM-решения SafePhone 4.0. Решение предназначено для централизованного управления и обеспечения безопасности использования мобильных устройств в информационной инфраструктуре предприятия.

С учетом результатов многолетнего использования SafePhone в крупнейших российских компаниях в новой версии решения дополнительно реализованы функции разделения личных и корпоративных данных на устройстве, управления (инсталляция, обновление, удаление) корпоративными приложениями, обеспечения удаленного безопасного доступа к корпоративной электронной почте, документам, файлам и др.

В SafePhone 4.0 также появился функционал самодиагностики, обеспечивающий ИТ-специалистам online доступ к информации о состоянии серверов, входящих в состав аппаратных средств решения.

«Начиная с 2012 г. мы стремились убедить корпоративных заказчиков в необходимости использования корпоративных устройств для обеспечения приемлемого соотношения удобства и безопасности их использования. И многие наши заказчики выбрали для себя именно этот сценарий. Но потребности и специфика корпоративной мобильности оказались более многогранны, чем мы предполагали. Поэтому в 2016 г. для среднего и малого бизнеса мы начали предлагать услуги по централизованному управлению мобильными устройствами и приложениями на базе решения SafePhone из собственного защищенного ЦОДа SafeDC (SaaS), а в новой версии SafePhone 4.0 мы реализовали все возможные сценарии использования как корпоративных, так и личных мобильных устройств. EMM SafePhone 4.0 адаптивен для любого бизнеса, настройки системы легко конфигурируются под профильные задачи компаний различной сферы деятельности, а соответствие самым жестким требованиям к защите информации делают SafePhone 4.0 идеальным вариантом для организаций государственного сектора. Благодаря масштабируемости SafePhone 4.0 возможно внедрение системы как в крупную территориально-распределенную корпорацию, так и в совсем небольшой бизнес.Как и все предыдущие версии, SafePhone 4.0 доступен для развертывания на инфраструктуре заказчика, а также в формате облачного сервиса. Невзирая на достигнутые успехи, в планах компании уже в январе следующего года начать сразу несколько новых проектов по внедрению SafePhone 4.0», – прокомментировал выход новой версии Генеральный директор НИИ СОКБ Игорь Калайда.

Партнеры НИИ СОКБ также видят перспективу совместных проектов по использованию SafePhone 4.0 в составе корпоративных мобильных рабочих мест для офисных и полевых сотрудников. Директор по развитию бизнеса МобилитиЛаб Сергей Макарьин считает, что: «Растущий интерес к корпоративной мобильности, а также развитие дополняющих друг друга решений SafePhone и WorksPad, вселяет уверенность в том, что сотрудничество МобилитиЛаб и НИИ СОКБ даст синергетический эффект».

«Важно отметить не только новую функциональность, но и новую политику продаж SafePhone 4.0. Мы пересмотрели формат лицензирования, подбирая оптимальный вариант для российского рынка. SafePhone 4.0 включает в свой состав клиентские лицензии для мобильных устройств и их техническую поддержку. Закупка серверной лицензии не требуется. При этом Заказчику доступны различные модификации и модули SafePhone 4.0, поэтому в проекте можно конфигурировать EMM-решение в зависимости от потребности и бюджета», – сообщает Директор департамента маркетинга и продаж НИИ СОКБ Мария Юхова.