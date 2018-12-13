D-Link добавила в своих роутерах модуль контент-фильтрации SkyDNS

D-Link совместно со SkyDNS расширили возможности роутеров D-Link чтобы сделать интернет безопаснее для их пользователей. Модуль контент-фильтрации SkyDNS в роутерах D-Link добавляет новые возможности для управления доступом в интернет и безопасной работы в нем.

Постоянно растущее число пользователей в интернете открывает широкое поле для деятельности мошенников и хакеров. Начиная с трех лет, дети уже пользуются устройствами с доступом в интернет, и родители не всегда могут проконтролировать потребляемый ими контент. Каждый день в сети появляются новые опасные ресурсы, пропагандирующие суицид, сайты продающие наркотики, вредоносные сайты с вирусами и троянами.

Компания D-Link, благодаря сотрудничеству с лидером Рунета в области интернет-безопасности и контент-фильтрации сервисом SkyDNS, отвечает на актуальные вызовы интернет-безопасности нового дня.

Теперь роутеры D-Link DIR-853, D-Link DIR-878 и D-Link DIR-882 стали еще безопаснее за счет появления в новой версии прошивок для этих роутеров модуля контент-фильтрации SkyDNS. Благодаря особенностям сервиса SkyDNS, блокируется не просто вредоносный контент уже попавший в локальную сеть, а блокируются вредоносные данные еще на уровне запроса к ним.

Облачная система SkyDNS позволяет защитить любое количество смартфонов и компьютеров всех типов, подключенных к роутеру без установки каких-либо программ, при этом предлагая расширенные возможности управления доступом в интернет и интернет-безопасности на уровне роутера.

В отличие от уже имевшегося в роутерах D-Link фильтра на базе «Яндекс.ДНС», решение SkyDNS открывает дополнительные возможности. Настройку фильтрации по более чем 60 тематическим категориям и отдельным сайтам из черного и белого списков. Возможность задать каждому устройству, подключенному к роутеру D-Link свои настройки фильтрации, время доступа к интернету и расписание фильтрации. Использование безопасного режима для YouTube – фильтруются все видео с возрастными ограничениями.

Принудительное включение безопасных режимов поиска в поисковых системах Yandex, Google, Bing или возможность использования собственного безопасного поиска SkyDNS. Статистику использования интернет по каждому устройству с подробным отчетом о заблокированных и открытых сайтах. Блокировку большинства видов интернет-рекламы без дополнительных плагинов или программ.

Дополнительные функции оповещения позволяют оперативно реагировать, если в сети появились зараженные вирусами устройства или роутер был отключен от сервиса фильтрации.

Качество фильтрации интернет-ресурсов и вредоносного контента обеспечивается собственной системой SkyDNS для автоматической категоризации и выявления вредоносных интернет-узлов в интернете. В динамически формируемой и обновляемой каждый день базе SkyDNS, содержится свыше 105 миллионов сайтов, что покрывает все видимые в сети ресурсы и ресурсы, запрашиваемые пользователями сервиса.

Загрузить новые версии ПО для роутеров D-Link DIR-853, D-Link DIR-878 и D-Link DIR-882 с новыми функциями можно на сайте D-Link, либо воспользоваться функцией автообновления прошивки в WEB интерфейсе роутера.

Также компания D-Link в 2019 году планирует поставлять новые партии роутеров с уже обновленной прошивкой и модулем контент-фильтрации SkyDNS.

Роутеры D-Link с фильтрацией SkyDNS – решение для защиты домашних пользователей, небольших офисов и образовательных учреждений. Безопасное соединение позволит оградить детей от ненужной и опасной информации, а родителям предоставит комфортное использование интернета без назойливой рекламы и действий мошенников на всех устройствах. Для бизнеса решение предоставит дополнительный слой защиты от интернет-угроз и даст инструмент повышения эффективности сотрудников через блокировку не целевых для работы сайтов.