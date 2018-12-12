«Ростелеком» объединил в единую информационную сеть все образовательные учреждения столицы Югры

Компания «Ростелеком» при поддержке Администрации города Ханты-Мансийска организовала виртуальную частную сеть (IP VPN) и подключила сервис «Виртуальная АТС» для всех образовательных учреждений Ханты-Мансийска – школ, детских садов, дошкольных организаций. На 44 объектах цифровой провайдер установил современное оборудование и построил защищённые каналы связи с доступом в сеть на скорости до 10 Мбит/сек. Для стабильной работы программного обеспечения и безопасного обмена данными для всех точек заказчика организованы статические IP-адреса.

«Современная VPN-сеть откроет образовательным учреждениям Ханты-Мансийска новые технологические возможности, поможет повысить продуктивность работы, обмениваться данными по защищённым каналам. А за счет «умной телефонии» снизятся затраты на связь. По желанию учебных учреждений можно расширить спектр услуг и установить дополнительное оборудование, например, ip-камеры облачного видеонаблюдения, сейчас этот сервис активно используется в Югре», – отметил директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

«Использование комплекса этих сервисов даст возможность подключения к системе электронного документооборота, ускоренного обмена данными и даже внедрения элементов дистанционного образования. Это, в конечном итоге, положительно скажется и на качестве образования», – сказал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

IP VPN широко используется организациями как инструмент для создания собственного информационного пространства. Услуга позволяет соединить множество компьютеров в общую защищенную сеть независимо от того, расположены они в одном кабинете или в разных городах. Каналы связи строятся с соблюдением всех требований кибербезопасности, обеспечивается высокий уровень защиты персональных данных и передаваемой информации за счёт шифрования трафика.