Россельхозбанк внедрил отечественное ПО – систему Avanpost IDM

Россельхозбанк внедрил единую систему управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпоративным ресурсам организации (IDM) от российского разработчика «Аванпост».

Система Avanpost IDM контролирует права доступа в автоматизированную банковскую систему, корпоративную почту, лес доменов Microsoft Active Directory, ряд доменов Lotus Domino, а также в десятках информационных систем, применяемых в операционных офисах во всех регионах России.

Новое решение позволило банку оптимизировать и ускорить процессы доступа сотрудников к информационным системам. Данный проект также позволил Россельхозбанку снизить санкционные риски и на практике оценить качество российского ПО.

«С помощью российского программного продукта мы не просто многократно ускорили процессы управления доступом, но перешли в качественно новое состояние, когда процессы информационной безопасности и другие технические моменты перестали сдерживать развитие основной деятельности банка», – отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Екатерина Романькова.