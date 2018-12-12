Plantronics Habitat Soundscaping помогает повысить продуктивность сотрудников в открытых офисах

Компания Plantronics анонсировала новый сервис Habitat Soundscaping. Он объединяет в себе вдохновленные природой аудио- и видеоматериалы, «умную» акустическую карту и интеллектуальное программное обеспечение, которые позволяют сотрудникам не отвлекаться на разговоры коллег в open space и положительно влияют на их производительность.

Наряду с преимуществами открытых офисов, такими как улучшение коллаборации внутри компании и экономия затрат, у них есть и минусы. Недавнее исследование Oxford Economics, выполненное по заказу Plantronics, показало, что сотрудники в шумных пространствах более всего склонны к тому, чтобы уволиться в течение следующих шести месяцев. Почти две трети работников сообщают, что отсутствие тихого места, где они могли бы сосредоточиться, негативно сказывается на их производительности и удовлетворенности работой.

Habitat Soundscaping распознает разговорную речь и в реальном времени корректирует громкость транслируемых через специальные динамики звуков природы. Сервис делает их тише в зоне разговора и увеличивает громкость в соседних рабочих областях, чтобы сотрудников, которым нужно сосредоточиться не отвлекали посторонние беседы. Решение опирается на законы биофизики и врожденное стремление людей к связи с природой. Исследования показывают, что рабочие места, использующие отсылки к природе, помогают улучшить настроение, кратковременную память и когнитивные функции, сокращают прогулы сотрудников на 10%, при этом значительно увеличивая их производительность и удовлетворенность рабочим процессом. Кроме того, с психологической точки зрения система стимулирует людей подсознательно понижать голос.