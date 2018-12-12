Локализованная версия MS Dynamics 365 for Finance and Operations доступна для российского бизнеса

Корпорация Microsoft объявила о выходе российской локализации системы Finance and Operations на базе платформы Microsoft Dynamics 365. Одна из возможностей решения – работа в облачной инфраструктуре как вендора, в среде Microsoft Azure, так и на собственных вычислительных мощностях заказчика или российских дата-центров.

Российская локализация включает необходимые законодательные требования. Отражение российской специфики нашло себя в таких блоках как расчеты с клиентами, поставщиками и подотчетными лицами, управление основными средствами, распределение накладных расходов, управление банковскими и кассовыми операциями. В течение ближайших месяцев к выпуску готовятся блоки по работе с алкогольными декларациями, поддержке схемы работы с ответственным хранением, процессного производства и функциональности «Товары в пути».

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations – новый этап развития предшествующей ERP от Microsoft – Dynamics AX. Теперь один из продуктов линейки Microsoft 365. Семейство продуктов 365 от Microsoft позволяет клиентам объединить в едином ландшафте решение разнообразных задач: учет и планирование, CRM, прогнозирование, IoT, Big Data, анализ, офисные задачи. Объединение продуктов на единой платформе дает возможность повысить прибыльность бизнеса, объединить потоки данных в единое информационное пространство, использовать аналитические данные для принятия управленческих решений и обеспечивать высокую производительность сотрудников back- и front-офиса.

Microsoft Dynamics 365 FO имеет обновленный интерфейс и доступна для работы на любом устройстве через веб-интерфейс. Новая визуальная среда пользовательской разработки Microsoft PowerApps позволяет создавать востребованные на рынке мобильные приложения без использования серьезных знаний в разработке.